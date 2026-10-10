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पौड़ी: पाबौ में विवाहिता ने फंदे से लटककर दी जान, एक साल पहले हुई थी शादी, पति सेना में तैनात

Sat, 10 Oct 2026 05:44 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी।
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 10 Oct 2026 05:44 PM IST
सार

पौड़ी गढ़वाल के पाबौ क्षेत्र के पिनानी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। विवाहिता की शादी करीब एक साल पहले हुई थी और उसके पति सेना में तैनात हैं।

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Married woman dies suicide in pabau Pauri garhwal married a year ago husband serving in the army Uttarakhand
पुलिस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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पाबौ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पिनानी गांव में एक विवाहिता ने फंदे से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि विवाहिता की शादी करीब एक साल पहले पिनानी गांव में हुई थी, जबकि उसका पति सेना में तैनात है। विवाहिता का मायका सतपुली क्षेत्र में है।

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पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ग्रामीणों ने घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के पंखे से चुन्नी के सहारे लटके विवाहिता के शव को नीचे उतारा और कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।

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