पौड़ी: पाबौ में विवाहिता ने फंदे से लटककर दी जान, एक साल पहले हुई थी शादी, पति सेना में तैनात
पौड़ी गढ़वाल के पाबौ क्षेत्र के पिनानी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। विवाहिता की शादी करीब एक साल पहले हुई थी और उसके पति सेना में तैनात हैं।
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पाबौ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पिनानी गांव में एक विवाहिता ने फंदे से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि विवाहिता की शादी करीब एक साल पहले पिनानी गांव में हुई थी, जबकि उसका पति सेना में तैनात है। विवाहिता का मायका सतपुली क्षेत्र में है।
पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ग्रामीणों ने घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के पंखे से चुन्नी के सहारे लटके विवाहिता के शव को नीचे उतारा और कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।