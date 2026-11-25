लंबी अनुमति मिले तो पूरा हो काम

दून के लोगों को पीएनजी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और गेल को मिलकर अनुमति का समाधान निकालना होगा। इसके लिए गेल को एक-दो नहीं बल्कि एक साथ लंबी अनुमति के लिए आवेदन करना होगा और प्रशासन को भी इसके आधार पर अनुमति देनी होगी। अनुमति मिलने से पहले गेल को अपने टीम को तैयार करना होगा ताकि अनुमति मिलते ही तेजी से काम शुरू किया जा सके।

गैस की किल्लत के समय पीएनजी बनी थी सहारा

मार्च के आसपास जब पूरा देश गैस की किल्लत से परेशान था। सिलिंडर खाली हो गए थे। ऐसे समय में उन घरों में निर्बाध रूप से पाइप के माध्यम से गैस की सप्लाई जारी रही थी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी स्थानीय प्रशासन और गेल के अधिकारियों को कड़े निर्देश देकर पीएनजी का काम तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे लेकिन उसके बाद भी काम तेजी से नहीं बढ़ा।

ये भी पढ़ें...उत्तरकाशी अग्निकांड: जिंदगी भर की कमाई को राख होता देख छलके आंसू, उजड़े आशियानों के सामने बेबस दिखे लोग

हम अपना काम तेजी से करते हैं। कई बार मौसम खराब रहता है और तो कई बार कुछ अन्य समस्या रहती है लेकिन काम नहीं रुकता। मार्च के बाद से तीन हजार घरों में पीएनजी शुरू हो चुकी है और 100 से ज्यादा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। अब सितंबर महीने में एक महीने की अनुमति मिलते ही हमने तेज गति से काम किया था। अब अनुमति मिलते ही काम शुरू होगा। -अंबुज गौतम, जीएम गेल गैस उत्तराखंड