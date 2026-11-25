देहरादून: सीएम धामी ने पुरोला में हुई आग की घटना पर जताया दुख, प्रभावितों को हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा
उत्तरकाशी के पुरोला में आग लगने की घटना से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। घटना को गंभीर आपदा बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहत और बचाव के लिए टीमें मौके पर तैनात हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद देने का भरोसा भी दिया है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आग से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। यह एक आपदा है और प्रशासन की टीमें मौके पर पूरी तरह जुटी हुई हैं। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। राज्य प्रशासन के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचेंगे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद पूरे हालात पर नजर रख रहे हैं। यह बेहद कठिन समय है और सरकार इस दुख की घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। सभी प्रभावितों को हरसंभव सहायता दी जाएगी।