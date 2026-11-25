मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आग से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। यह एक आपदा है और प्रशासन की टीमें मौके पर पूरी तरह जुटी हुई हैं। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। राज्य प्रशासन के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचेंगे।

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