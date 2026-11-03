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राजधानी में हैवानियत: किशोर ने पहले दिखाई अश्लील फिल्म, फिर छह साल की मासूम से किया दुष्कर्म

Tue, 03 Nov 2026 04:25 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 03 Nov 2026 04:25 PM IST
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Dehradun Crime Teenager first showed an obscene film, then Misdeed with six year old girl
दुष्कर्म

राजधानी देहहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी किशोर ने पहले अश्लील फिल्म दिखाई इसके बाद दुष्कर्म किया। 

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आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। बच्ची को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। सीओ सदन अंकित कंडारी ने बताया कि आरोपी किशोर को पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया है।

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