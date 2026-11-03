राजधानी में हैवानियत: किशोर ने पहले दिखाई अश्लील फिल्म, फिर छह साल की मासूम से किया दुष्कर्म
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 03 Nov 2026 04:25 PM IST
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राजधानी देहहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी किशोर ने पहले अश्लील फिल्म दिखाई इसके बाद दुष्कर्म किया।
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आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। बच्ची को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। सीओ सदन अंकित कंडारी ने बताया कि आरोपी किशोर को पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया है।
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