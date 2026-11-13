Dehradun News: केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झांके-झुके...गीतों से गूंजे घर-आंगन

विज्ञापन

- आसन नदी से यमुना तट तक छठ घाटों को सजाने की तैयारी तेजसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर/सेलाकुई। पछवादून क्षेत्र में शुक्रवार को नहाए-खाए के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। विकासनगर, डाकपत्थर, हरबर्टपुर, सहसपुर और सेलाकुई में व्रती महिलाओं ने स्नान-ध्यान के बाद घरों की साफ-सफाई की। मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक प्रसाद तैयार कर छठी मइया की आराधना की गई। पर्व के पारंपरिक गीतों से घर-आंगन गूंज उठे।नहाए-खाए के पहले दिन व्रती महिलाओं ने सुबह स्नान के बाद रसोई की विशेष साफ-सफाई कर मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से कद्दू की सब्जी, अरवा चावल और चने की दाल बनाई। सात्विक भोजन तैयार करने में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा गया। छठी मइया को भोग लगाने के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महिलाओं ने केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झांके-झुके, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए और पहिले-पहिले छठी मईया जैसे पारंपरिक गीत गाए। बाजारों में भी पर्व की रौनक दिखाई दी। व्रतियों ने बांस के सूप, दौरा, नारियल, गन्ना, केला, सेब, सिंघाड़ा, मूली, हल्दी, अदरक और पूजन सामग्री की खरीदारी की।आसन से यमुना तट तक घाटों की तैयारीसेलाकुई, सहसपुर और हरबर्टपुर में आसन नदी किनारे छठ पूजा के लिए घाट तैयार किए जा रहे हैं। विकासनगर क्षेत्र के भीमावाला स्थित गंगभेवा बावड़ी और डाकपत्थर में यमुना नदी किनारे भी साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रवासी कल्याण सहयोग समिति के अध्यक्ष बालमुकुंद तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। वहीं, मंदिर श्री महादेव जी गौतमाश्रम गंगभेवा बावड़ी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बताया कि बावड़ी परिसर में साफ-सफाई और छठ पूजा की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि व्रतियों को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।