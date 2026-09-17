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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun: CM Dhami visited the new Yamuna Ghat in Vikasnagar and unveiled a 25-foot-tall statue

देहरादून: विकासनगर में नए यमुना घाट पहुंचे सीएम धामी, 25 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण

Thu, 17 Sep 2026 06:12 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर(देहरादून)
संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर(देहरादून) Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 17 Sep 2026 06:12 PM IST
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Dehradun: CM Dhami visited the new Yamuna Ghat in Vikasnagar and unveiled a 25-foot-tall statue
सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिपुर कालसी स्थित नए यमुना घाट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां जमुना धाम स्थित माता यमुना की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिपुर घाट से कालसी क्षेत्र को बड़ी पहचान मिलेगी।सरकार लगातार मंदिरों को विकसित करने के लिए कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि जौनसार बावर हरिपुर यमुना घाट, हनोल मास्टर प्लान, लाखामंडल मास्टर प्लान आदि कार्य किया जा रहे हैं। 
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कई लोग दूरबीन लेकर खामियां निकालते हैं
 
सीएम ने कहा कि कुछ लोगों को ऐसे कार्यों से दर्द हो रहा है। कई लोग दूरबीन लेकर खामियां निकालने लगते हैं, ये वो फूफा हैं जो हर बात में नुक्स निकालते हैं। सभी को सरकार में रहने का मौका मिला, लेकिन हम कार्य कर रहे हैं।

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