देहरादून: अग्निवीर भर्ती को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना, गोदियाल-प्रतीम-हरक ने की योजना खत्म करने की मांग

अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और डॉ. हरक सिंह रावत ने योजना को लेकर अपनी आपत्ति जताई। पार्टी नेताओं ने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। योजना को समाप्त करने की मांग की गई।

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