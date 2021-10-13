Dehradun News: सड़क के बीच गहरे गड्ढे, हादसे का खतरा बढा
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 02 Oct 2026 12:03 AM IST
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दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाकाली मंदिर के पास बीच सड़क मौजूद गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। गड्ढों से बचने के लिए वाहन चालक विपरीत दिशा में जाने को मजबूर हैं, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। पिछले कई माह से मार्ग की स्थिति खराब है।
दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे से चारधाम यात्रा के साथ ही मसूरी, चकराता, त्यूणी और हिमाचल प्रदेश की ओर जाने वाले यात्री तथा मालवाहक वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। दिन-रात वाहनों की आवाजाही के बीच सड़क के गड्ढे परेशानी का कारण बने हैं।कुछ समय पहले लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड देहरादून ने गड्ढों में मिट्टी और पत्थर डालकर अस्थायी रूप से भराव कराया था। लेकिन पिछले सप्ताह सिंचाई विभाग की नहर का पानी ओवरफ्लो होने से गड्ढों में भरी मिट्टी और पत्थर बह गए। इसके बाद गड्ढे दोबारा गहरे हो गए हैं।
क्षेत्र पंचायत सदस्य केशर सिंह चौहान और पंडित भरत शर्मा ने जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि गड्ढों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रीय अवर अभियंता विश्वजीत खत्री ने बताया कि समस्या संज्ञान में है। जल्द गड्ढों की मरम्मत कराई जाएगी।
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दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे से चारधाम यात्रा के साथ ही मसूरी, चकराता, त्यूणी और हिमाचल प्रदेश की ओर जाने वाले यात्री तथा मालवाहक वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। दिन-रात वाहनों की आवाजाही के बीच सड़क के गड्ढे परेशानी का कारण बने हैं।कुछ समय पहले लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड देहरादून ने गड्ढों में मिट्टी और पत्थर डालकर अस्थायी रूप से भराव कराया था। लेकिन पिछले सप्ताह सिंचाई विभाग की नहर का पानी ओवरफ्लो होने से गड्ढों में भरी मिट्टी और पत्थर बह गए। इसके बाद गड्ढे दोबारा गहरे हो गए हैं।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य केशर सिंह चौहान और पंडित भरत शर्मा ने जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि गड्ढों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रीय अवर अभियंता विश्वजीत खत्री ने बताया कि समस्या संज्ञान में है। जल्द गड्ढों की मरम्मत कराई जाएगी।
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