Dehradun News: प्रधानाचार्य के घर में लूट का खुलासा, 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

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कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि 23 सितंबर को बरोटीवाला निवासी गोपाल सिंह के घर की जाली तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूटी गई थी। गोपाल सिंह की पत्नी नीलम राठौर स्कूल संचालिका व प्रधानाचार्य हैं। शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस टीमों ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली और संदिग्धों की जानकारी जुटाई। लगातार सुरागरसी के बाद मुखबिर की सूचना पर बाबूराम को पुल नंबर एक के पास से गिरफ्तार किया गया।पूछताछ में बाबूराम ने बताया कि उसने पहले घर की रेकी की थी। इसके बाद उसने अपने साले सोनू, भाई के बेटे राजेंद्र और साले मदन को विकासनगर बुलाया। वह सोनू और राजेंद्र को बाइक से बरोटीवाला शिव मंदिर तिराहे तक छोड़कर आया था। दोनों गन्ने के खेत से होकर घर पहुंचे और जाली काटकर चोरी की।बाद में बाबूराम उन्हें हनुमान मंदिर के पास से लेकर वेदांश चौक तक ले गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पछवादून क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी हुई चोरी की घटनाओं में इन्हीं आरोपियों का हाथ होने की जानकारी सामने आई है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।