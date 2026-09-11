Dehradun News: अतिक्रमण पर आज से चलेगा नगर पंचायत का डंडा

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फोटो....संवाद न्यूज एजेंसीसेलाकुई। नगर पंचायत सेलाकुई ने बाजार में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती की तैयारी कर ली है। नगर पंचायत ने लाउडस्पीकर से दुकानदारों और व्यापारियों को सड़क, फुटपाथ व सार्वजनिक स्थान से सामान हटाने की चेतावनी दी है। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण मिलने पर आज से चालान और सामान जब्त करने की कार्रवाई होगी।नगर पंचायत ने दुकानों के बाहर काउंटर लगाने, सड़क और फुटपाथ पर सामान फैलाने तथा रास्ता घेरने वालों को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अधिकारी रोड पाठक ने बताया कि लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जा चुकी है। इसके बाद भी सामान सार्वजनिक स्थान पर मिला तो उसे जब्त करने के साथ चालान किया जाएगा। अभियान आगे भी जारी रहेगा।कार्रवाई के ऐलान के बाद बाजार में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभियान तभी प्रभावी माना जाएगा, जब छोटे-बड़े और प्रभावशाली सभी दुकानदारों पर समान रूप से कार्रवाई हो। बाजार में कई स्थानों पर सड़क और फुटपाथ तक सामान फैला हुआ है। ऐसे में शनिवार को शुरू होने वाले अभियान में किन दुकानदारों पर कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।