Dehradun News: गैस सिलिंडरों में घटतौली पर भड़के उपभोक्ता, किया हंगामा, वजन कराने पर खुली पोल

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रविवार सुबह शेरपुर बालाजी इंडेन गैस सर्विस का वाहन सिलिंडरों की रिफिल लेकर छावनी बाजार पहुंचा था। इस एजेंसी से विकासनगर क्षेत्र में भी आपूर्ति की जाती है। बाजार में उपभोक्ताओं ने कर्मचारियों से सिलिंडरों का वजन कराने की मांग की। आरोप है कि कर्मचारियों ने शुरुआत में तौल कराने में आनाकानी की। विरोध बढ़ने पर जब वजन कराया गया तो घटतौली की पोल खुल गई। उपभोक्ताओं का दावा है कि गाड़ी में मौजूद किसी भी सिलेंडर में पूरी गैस नहीं थी। सभी सिलेंडरों की जांच में निर्धारित मात्रा से कम वजन पाया गया। सरेआम हो रही इस धोखाधड़ी को देख उपभोक्ताओं ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया। वहीं गैस एजेंसी संचालक अविनाश सिंह ने कहा कि अभी मैं इस विषय में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं।होटलों में महंगे दाम पर सिलिंडर बेचने का आरोपव्यापार मंडल अध्यक्ष केशर चौहान, व्यापारी दिनेश चांदना, रविश अरोड़ा, अंकित मोहल और अन्य ग्रामीणों ने एजेंसी कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कई होटलों और रेस्टोरेंट में निर्धारित प्रक्रिया से हटकर महंगे दाम पर सिलिंडर बेचते हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर भी उपभोक्ताओं को बेवजह 40 किलोमीटर दूर शेरपुर स्थित एजेंसी में बुलाकर परेशान किया जा रहा है। मामले की शिकायत मौके से ही पूर्ति निरीक्षक को की गई, जिसके बाद व्यापार मंडल ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को भी तहरीर सौंपी।सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम वजन होने की शिकायत मिली है। मामले की जांच के निर्देश दिए जा रहे हैं। यदि जांच में घटतौली और अनियमितता की पुष्टि होती है, तो संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - केके अग्रवाल, जिला पूर्ति अधिकारी