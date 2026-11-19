विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। विकासखंड में ग्राम पंचायत रुद्रपुर के रुद्रपुर-4 और ग्राम पंचायत भूड़ के टिकरी आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण चार साल बाद भी शुरू नहीं हो सका। इससे विभाग को किराए के भवनों में केंद्र संचालित करने पड़ रहे हैं। जिससे केंद्र का संचालन सीमित सुविधाओं के बीच हो रहा हैं।दोनों आंगनबाड़ी केंद्र वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत हुए थे, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में विभाग को हर महीने किराए के भवनों पर खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, पर्याप्त जगह और जरूरी सुविधाएं नहीं होने से बच्चों को बैठने, पढ़ने, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण समेत अन्य गतिविधियों में परेशानी उठानी पड़ रही है।बाल विकास अधिकारी अंजू बडोला ने बताया कि दोनों भवनों का निर्माण शुरू कराने के लिए कई बार शासन को अवगत कराया जा चुका है। विभाग की ओर से निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरु होने में विलंब हो रहा है।दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण शुरू होने में देरी के कारणों की जानकारी जुटाई जाएगी। संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर समस्या का समाधान किया जाएगा और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। - सोनम गुप्ता, बीडीओ