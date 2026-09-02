Dehradun News: पुल टूटने पर कांग्रेस नेता ने सरकार को घेरा
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Wed, 02 Sep 2026 01:53 AM IST
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भारी बारिश के बाद पुल और संपर्क मार्ग टूटने से उपजे हालात पर कांग्रेस नेता आर्येंद्र शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। आर्येंद्र शर्मा ने सोडा गांव और कांसवाला से मांडूवाला मार्ग पर टूटे पुल का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर अधिकारियों से तत्काल मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार बताए कि सात हजार करोड़ रुपये का करदाताओं का पैसा कहां गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के काम बारिश की पहली मार भी नहीं झेल पा रहे। उन्होंने नंदा की चौकी सहित कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तत्काल राहत और संपर्क मार्ग बहाल नहीं हुए तो कांग्रेस सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठाएगी। जिसके बाद सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी।
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