Dehradun News: दून ट्रिपल मर्डर पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

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प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि घर में घुसकर तीन लोगों की हत्या से यह सवाल खड़ा होता है कि राजधानी में आम नागरिक अपने घर में कितने सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बावजूद सरकार और पुलिस प्रशासन को कानून-व्यवस्था पर जवाब देना चाहिए। शर्मा ने तीनों हत्याओं की तत्काल और निष्पक्ष जांच, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर राजधानी में कानून का राज और लोगों का भरोसा कायम किया जाना चाहिए।प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर कहा कि ट्रिपल मर्डर की घटना से प्रदेश में पुलिस और सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों में पुलिस का भय कम होता जा रहा है। धस्माना ने कहा कि भाजपा की वरिष्ठ पार्षद अमिता सिंह के घर हुई लूट के एक सप्ताह के भीतर लूट के लिए तीन लोगों की हत्या की घटना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने अस्पताल में तीन शव होने के बावजूद किसी वरिष्ठ अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर भी सवाल उठाए। धस्माना ने बताया कि वह इस मामले में डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात कर कांग्रेस की ओर से मांग पत्र सौंपेंगे।