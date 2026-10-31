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देहरादून: सीएम धामी ने सरदार पटेल को किया नमन, प्रतिमा पर फूल चढ़ा राष्ट्र निर्माण में योगदान को किया याद

Sat, 31 Oct 2026 12:56 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 31 Oct 2026 12:56 PM IST
सार

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया।

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CM pushkar singh dhami pays tribute to sardar vallabhbhai patel recalls his contribution to nation building
सरदार वल्लभभाई पटेल को दी सीएम ने श्रद्धांजलि - फोटो : सूचना

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के घंटाघर स्थित भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरदार पटेल का पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति समर्पित रहा।

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अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व से उन्होंने देश की 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल के योगदान को प्रत्येक भारतवासी सदैव याद रखेगा। 

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