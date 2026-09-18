Dehradun News: प्रदेश में स्वाइन फ्लू के आठ नए मामले

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प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक सामने आए कुल 565 मरीजों में 372 देहरादून के हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अधिक सक्रिय हो गया है। रैपिड रिस्पॉन्स की टीम को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जहां से भी मरीज सामने आ रहे हैं टीमों को वहां पर पहुंचकर स्क्रीनिंग बढ़ाई जा रही है। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। बताया कि सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

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देहरादून। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू के आठ नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 565 हो गई है। इसमें से 78 मरीज अभी भी सक्रिय हैं। इन मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है।