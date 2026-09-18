Dehradun News: नशे में वाहन चला रहे चालक को पकड़ा

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एसएसआई सतेन्द्र भाटी ने बताया कि स्प्रिंग रोड की ओर से सफेद रंग का वाहन तेज गति से आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रोककर चालक की जांच की। चालक के शराब के नशे में होने का संदेह होने पर एल्कोमीटर से परीक्षण किया गया, जिसमें उसके शराब का सेवन करने की पुष्टि हुई। कहा ड्रिंक एंड ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग में वाहन को नियमानुसार सीज कर दिया। चालक प्रवीण निवासी हिसार, हरियाणा को गिरफ्तार कर कोतवाली मसूरी लाया गया। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

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मसूरी। शहर के लाइब्रेरी चौक की ओर तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहे चालक को मसूरी पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक लिया। जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने वाहन सीज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया।