Dehradun News: डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक प्रवेश की चौथी मेरिट सूची जारी

विज्ञापन



प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को सभी मूल प्रमाणपत्रों के साथ उनकी फोटोकॉपी भी लानी होगी। इनमें शैक्षणिक अंकतालिकाएं, स्थानांतरण प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र और लागू होने की स्थिति में जाति-श्रेणी प्रमाणपत्र शामिल हैं। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों से निर्धारित तिथियों के भीतर प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की असुविधा न हो।

विज्ञापन

देहरादून। डीएवी पीजी कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की चौथी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। प्राचार्य प्रो. कौशल कुमार और प्रथम वर्ष प्रवेश के मुख्य समन्वयक प्रो. जेपी मेहता ने बताया कि चौथी मेरिट सूची में स्थान पाने वाले छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथियों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। प्रवेश 19 और 21 सितंबर को संबंधित संकाय और ओएनजीसी सभागार में किया जाएगा।