Dehradun News: नेपाल त्रासदी पीड़ितों के लिए दी आर्थिक सहायता
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:19 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:19 PM IST
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देहरादून। नेपाल में हुई त्रासदी से प्रभावित और बेघर हुए लोगों की सहायता के लिए मॉडल कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी की ओर से 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। सोसायटी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने यह धनराशि गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा को सौंपी। गोरखाली सुधार सभा का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को नेपाल के लिए रवाना हुआ। सोसायटी के अध्यक्ष दिनेश भंडारी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है। आर्थिक सहायता की धनराशि एकत्र करने में राकेश गोदियाल और संगम कुंजभा ने विशेष प्रयास किए।
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