Dehradun News: उग हो सुरुज देव, अरघ के बेर...उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ संपन्न

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- पारंपरिक लोकगीतों और छठी मइया के जयकारों से गूंजे पछुवादून के नदी-घाटसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। उग हो सुरुज देव, अरघ के बेर... और केलवा के पात पर उगेलन सुरुजमल... जैसे पारंपरिक लोकगीतों की गूंज के बीच सोमवार सुबह पछुवादून क्षेत्र में लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत के बाद व्रती महिलाओं ने उदीयमान (उगते) सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली व संतान की दीर्घायु की कामना की। सूर्य की पहली किरण के दर्शन के साथ ही महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया।छठ पर्व के अंतिम दिन सोमवार तड़के से ही पछुवादून की नदियों और घाटों पर व्रती महिलाओं व श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। विकासनगर में गंगभेवा बावड़ी के तट और डाकपत्थर में यमुना नदी के किनारे सुबह-सुबह आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं, हरबर्टपुर और सेलाकुई में आसन नदी के तट पर महिलाओं ने पूरी श्रद्धा और पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।सूप में सजाया ठेकुआ, भक्तिमय हुआ वातावरणघाटों पर गूंज रहे छठ के पारंपरिक गीतों और लोक धुनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ठंड की परवाह किए बिना व्रती महिलाओं ने नदी के पवित्र जल में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना की। महिलाओं ने बांस के सूप में ताजे फल, गन्ना, ठेकुआ और अन्य पूजन सामग्री सजाकर सूर्यदेव को अर्पित की और सुख-शांति का आशीर्वाद मांगा।जनप्रतिनिधियों ने भी दिया अर्घ्यसेलाकुई में नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित चौधरी ने भी घाट पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस पावन मौके पर आयोजन समिति के टिंकू कुमार, बाल मुकुंद तिवारी, दीपक जोशी, रजनीश चौबे, अमित अग्रवाल, जितेंद्र गुप्ता, सुमित महावर और नीना गुप्ता सहित बड़ी कई श्रद्धालु मौजूद रहे।