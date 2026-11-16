Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Anganwadi workers stage a protest, demanding an

Dehradun News: मानदेय 24 हजार करने की मांग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना

Mon, 16 Nov 2026 06:47 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 16 Nov 2026 06:47 PM IST
विज्ञापन
Anganwadi workers stage a protest, demanding an
- विकासनगर ब्लॉक कार्यालय में चकराता, कालसी और विकासनगर की कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

विकासनगर। क्षेत्र में मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर सोमवार को ब्लॉक कार्यालय में चकराता, कालसी और विकासनगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मांगें पूरी नहीं होने पर तालाबंदी की चेतावनी दी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन अध्यक्ष अंजुल गुप्ता ने बताया कि विकासनगर ब्लॉक में 247 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और करीब 230 सहायिकाएं एसआईआर, टीएचआर और जनगणना का कार्य पूरी ईमानदारी से कर रही हैं। उन्होंने मेहनत और लगन को देखते हुए मानदेय 24 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग की।
विज्ञापन


आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता देवी के मुताबिक, कार्यकर्ताओं ने कहा है कि लंबे समय से मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्ति पर राशि देने की मांग की जा रही है। लेकिन मांगों पर निर्णय न होने से उनमें रोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंगनबाड़ी कार्यालय में तालाबंदी कर आंदोलन तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में रीता, अर्चना, सुनीता, निराज समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed