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Dehradun News: जुआ खेलने के आरोपी को अदालत उठने तक की सजा, 250 रुपये जुर्माना

Mon, 16 Nov 2026 06:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 16 Nov 2026 06:48 PM IST
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Accused in gambling case sentenced to imprisonment until
टैग..अदालत से
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विकासनगर। सहसपुर क्षेत्र निवासी जमशेद को न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने जुआ अधिनियम में दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार, 29 जुलाई 2024 को रात को थाना सहसपुर क्षेत्र में पौंदी फुल के पास जमशेद के कब्जे से सट्टा पर्ची, गत्ता और 3,230 रुपये नकद बरामद हुए थे। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने आदेश में कहा कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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