फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Chardham Yatra 2026 BKTC gears up for second phase starting 15 September

चारधाम यात्रा: दूसरे चरण की तैयारियों में जुटी बीकेटीसी; बदरी केदार में 31.51 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन

Tue, 01 Sep 2026 10:31 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 01 Sep 2026 10:31 PM IST
सार

बदरीनाथ व केदारनाथ धाम की यात्रा यात्रा बरसात के बावजूद सुचारु रूप से संचालित हो रही है। यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंदिर समिति स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूरा किया जा रहा है।

विज्ञापन
Chardham Yatra 2026 BKTC gears up for second phase starting 15 September
चारधाम यात्रा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 सितंबर से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। अब तक बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में 31.51 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।

विज्ञापन


बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बदरीनाथ व केदारनाथ धाम की यात्रा यात्रा बरसात के बावजूद सुचारु रूप से संचालित हो रही है। यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंदिर समिति स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूरा किया जा रहा है।
विज्ञापन


उत्तराखंड: राज्य के हिमाच्छादित 131 गांवों में जनगणना कार्य शुरू; ध्यान रखें...नहीं मांगा जाएगा ओटीपी
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से 31 अगस्त 2026 तक बदरीनाथ धाम में 16,78,008 व केदारनाथ धाम में 14,73,325 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए बीकेटीसी ने मंदिर परिसरों, दर्शन व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवासीय, अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन बीकेटीसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को यात्रा के दूसरे चरण के लिए व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि यात्रा के दौरान प्रशासन, मौसम विभाग व बीकेटीसी की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ सुगम व व्यवस्थित यात्रा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed