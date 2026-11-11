उत्तराखंड: जनगणना 2027, घर बैठे दर्ज कर सकेंगे पूरा ब्योरा, 16 से स्व-गणना, दिसंबर में घर पहुंचेंगे कर्मचारी

जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के तहत जिले में जनगणना की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी। इसके अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान आम नागरिक स्वयं अपनी और अपने परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारियां जनगणना प्रक्रिया के तहत दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक जनगणना कार्मिक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य संपन्न करेंगे।

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