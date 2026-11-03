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Dehradun News: बंद घर का ताला तोड़कर नकदी और चांदी के जेवर चोरी

Tue, 03 Nov 2026 07:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 03 Nov 2026 07:45 PM IST
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Cash and silver jewellery stolen after breaking the lock of a
विकासनगर। कोतवाली क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर नकदी और चांदी के जेवर चोरी कर लिए। घटना के समय मकान मालिक परिवार के साथ नोएडा गए हुए थे। वापस लौटने पर घर का मुख्य दरवाजा और तिजोरी का ताला टूटा मिला। पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत देकर पुलिस से चोरी का खुलासा करने की मांग की है। मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी निवासी नंद किशोर आनंद ने बताया कि वह 27 अक्तूबर की सुबह बहू की डिलीवरी के सिलसिले में नोएडा गए थे। 31 अक्तूबर की शाम घर लौटे तो चोरी का पता चला। चोर करीब 300 ग्राम चांदी के सिक्के, पायल, बिछुए और 50 व 10 रुपये के नोटों की छह गड्डियां ले गए। इसके अलावा 20 रुपये के 80 सिक्के भी चोरी हुए हैं। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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