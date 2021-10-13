Dehradun News: भाजपाइयों ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

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हरबर्टपुर चौक पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता रखने और दलित समाज को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से अनुसूचित जाति समाज को केवल राजनीतिक लाभ के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करती रही है। आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति समाज को गुमराह कर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही है और इस प्रकार की राजनीति से समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इसी कथित मानसिकता के विरोध में भाजपा अनुसूचित मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया।कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष रावत, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विनोद कुमार लक्खा, जिला महामंत्री यशपाल नेगी, जिला उपाध्यक्ष मधु राघव, अनिल कुमार, नवीन रावत, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता गुलेरिया, रचिता ठाकुर, मंडल अध्यक्ष राहुल शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र चावला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।