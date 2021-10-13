Dehradun News: ठेके पर ओवर रेटिंग के विवाद में मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Wed, 16 Sep 2026 01:49 AM IST
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पटेलनगर में मंडी के पास शराब ठेके पर कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच विवाद हो गया। ग्राहकों का आरोप है कि ठेके के कर्मचारी बियर के असल दाम से ज्यादा वसूल रहे थे। ओवररेटिंग के इस विवाद में कर्मचारियों ने मारपीट की। उधर, कर्मचारियों ने भी पुलिस को शिकायत की कि वहां आए दो युवकों ने कर्मचारियों से मारपीट की और शराब की बोतलें व अन्य सामान तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। एसएचओ पटेलनगर नरेश सिंह राठौर ने बताया कि एक मामले में स्थानीय निवासी प्रदीप ने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि वह ठेके पर बियर लेने गए थे। कर्मचारियों ने इसके अधिक दाम वसूलने चाहे तो उन्होंने विरोध किया। इस पर ठेके के पांच कर्मचारियों ने उनसे गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद मारपीट की गई जिसके कारण उनके सिर में चोट आई है। वायरल वीडियो में भी कुछ लोग दो युवकों को ठेके के अंदर खींचते दिखाई दे रहे हैं।
उधर, ठेके के कर्मचारी अमित रावत ने शिकायत की है कि वहां इशांत चंचल और कपिल नाम के दो युवकों ने विवाद किया था। ठेके के अंदर घुसे और उन्हें बंधक बनाया। आरोप है कि दोनों ने वीडियो बनाई और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए एक दिन की बिक्री के पैसे देने की मांग की। एसएचओ राठौर ने बताया कि इन दोनों शिकायतों के आधर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई हैं। ठेके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वायरल वीडियो का भी संज्ञान लिया गया है।
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इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। एसएचओ पटेलनगर नरेश सिंह राठौर ने बताया कि एक मामले में स्थानीय निवासी प्रदीप ने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि वह ठेके पर बियर लेने गए थे। कर्मचारियों ने इसके अधिक दाम वसूलने चाहे तो उन्होंने विरोध किया। इस पर ठेके के पांच कर्मचारियों ने उनसे गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद मारपीट की गई जिसके कारण उनके सिर में चोट आई है। वायरल वीडियो में भी कुछ लोग दो युवकों को ठेके के अंदर खींचते दिखाई दे रहे हैं।
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उधर, ठेके के कर्मचारी अमित रावत ने शिकायत की है कि वहां इशांत चंचल और कपिल नाम के दो युवकों ने विवाद किया था। ठेके के अंदर घुसे और उन्हें बंधक बनाया। आरोप है कि दोनों ने वीडियो बनाई और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए एक दिन की बिक्री के पैसे देने की मांग की। एसएचओ राठौर ने बताया कि इन दोनों शिकायतों के आधर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई हैं। ठेके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वायरल वीडियो का भी संज्ञान लिया गया है।
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