फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   ASHA Workers News Uttarakhand National Health Mission Releases Rs 37.76 Crore for ASHA Workers Honorarium

उत्तराखंड: आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए 37.76 करोड़ जारी, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी

Sat, 12 Sep 2026 04:38 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 12 Sep 2026 04:38 PM IST
सार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर के मानदेय भुगतान के लिए 37.76 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विकासखंडों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को हर माह मिलने वाले मानदेय का भुगतान इसी राशि से किया जाएगा।

विज्ञापन
ASHA Workers News Uttarakhand National Health Mission Releases Rs 37.76 Crore for ASHA Workers Honorarium
पैसा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर के मानदेय भुगतान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 37.76 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विकासखंडों में कार्यरत आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर को प्रति माह मिलने वाले मानदेय के लिए राशि जारी कर दी है।

विज्ञापन


आशा कार्यकर्ताओं को 3300 रुपये और आशा फैसिलिटेटर को दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन आशा कार्यकर्ताओं को अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...देहरादून: प्रेमिका की साजिश का पर्दाफाश; प्रेमी की कहीं और सगाई पर भड़की, पांच लाख में दी हत्या की सुपारी
विज्ञापन
विज्ञापन


इनमें राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य व संस्थागत प्रसव, शिशु व बाल स्वास्थ्य सहित अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 37.76 करोड़ से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed