उत्तराखंड: आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए 37.76 करोड़ जारी, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर के मानदेय भुगतान के लिए 37.76 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विकासखंडों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को हर माह मिलने वाले मानदेय का भुगतान इसी राशि से किया जाएगा।
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स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर के मानदेय भुगतान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 37.76 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विकासखंडों में कार्यरत आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर को प्रति माह मिलने वाले मानदेय के लिए राशि जारी कर दी है।
आशा कार्यकर्ताओं को 3300 रुपये और आशा फैसिलिटेटर को दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन आशा कार्यकर्ताओं को अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
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इनमें राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य व संस्थागत प्रसव, शिशु व बाल स्वास्थ्य सहित अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 37.76 करोड़ से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है।