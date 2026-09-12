उत्तराखंड: आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए 37.76 करोड़ जारी, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी

स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर के मानदेय भुगतान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 37.76 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विकासखंडों में कार्यरत आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर को प्रति माह मिलने वाले मानदेय के लिए राशि जारी कर दी है।

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