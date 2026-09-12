देहरादून: प्रेमिका की साजिश का पर्दाफाश; प्रेमी की कहीं और सगाई पर भड़की, पांच लाख में दी हत्या की सुपारी

पांच साल से था प्रेम संबंध



पुलिस पूछताछ में मालिया ने बताया कि वर्ष 2020 से 2023 तक वह हरिद्वार के उज्जीवन बैंक में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सत्यम से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। वर्ष 2023 में मालिया ने परिवार के दबाव में सहारनपुर निवासी युवक से निकाह किया, लेकिन सत्यम के संपर्क में बनी रही। पुलिस के अनुसार, बाद में उसका विवाह टूट गया।



वर्ष 2025 में सत्यम देहरादून आ गया। फरवरी 2026 में उसने दूसरी युवती से सगाई कर ली और मालिया से बातचीत बंद कर उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। पुलिस का कहना है कि इससे नाराज मालिया ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

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पुलिस के अनुसार, मालिया ने मोहित के माध्यम से अंकित से संपर्क किया और पांच लाख रुपये में हत्या का सौदा तय किया। उसे 1.20 लाख रुपये एडवांस दिए गए। मालिया ने अंकित को सत्यम की फोटो और उसके बैंक कार्यालय की जानकारी भी दी थी।



पुलिस ने मालिया रहमान और मोहित को आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार किया है। अंकित के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो खोखे और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बाइक बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस अंकुर की तलाश कर रही है।