फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Administration gets tough; ban to remain on unregistered institutions operating as madrasas

Dehradun News: शासन सख्त, बिना मान्यता मदरसा नाम पर रहेगी रोक

Fri, 02 Oct 2026 01:10 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Administration gets tough; ban to remain on unregistered institutions operating as madrasas
देहरादून। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण और मान्यता के संचालित मदरसों को लेकर शासन ने अब हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉ.पराग मधुकर धकाते ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
विज्ञापन

मामला मदरसा इनामुल उलूम सोसायटी बनाम उत्तराखंड राज्य से जुड़ा है। 26 अगस्त 2025 के हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट किया गया कि मदरसा बोर्ड से पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले संस्थान अपने नाम में ‘मदरसा’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि, ऐसे संस्थानों को ‘मकतब’ के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई है।
विज्ञापन

अदालत के समक्ष राज्य की ओर से बताया गया था कि मदरसा बोर्ड के साथ 416 संस्थान पंजीकृत थे, जबकि करीब 88 संस्थानों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। वहीं, बोर्ड से मान्यता नहीं रखने वाले संस्थानों द्वारा ‘मदरसा’ नाम इस्तेमाल किए जाने पर राज्य ने आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे एसडीएम के समक्ष हलफनामा देकर वचन दें कि मदरसा बोर्ड में पंजीकरण होने तक न तो मदरसा चलाएंगे और न ही संस्थान के नाम में ‘मदरसा’ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद परिसरों को डी-सील करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अदालत ने कहा कि वचन का उल्लंघन होने पर अधिकारी आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। शासन के ताजा पत्र की प्रतिलिपि सभी जिलाधिकारियों, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी भेजी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed