{"_id":"629307ef5be9b62f86446ead","slug":"adi-kailash-yatra-2022-first-group-of-adi-kailash-yatris-will-reach-bhimtal-on-morning-of-31-may","type":"story","status":"publish","title_hn":"Adi Kailash Yatra: तीन साल बाद एक बार फिर यात्रा शुरू, 30 मई को 35 यात्रियों का पहला जत्था पहुंचेगा भीमताल ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी,भीमताल (नैनीताल)। Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 29 May 2022 11:16 AM IST