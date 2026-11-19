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धरना स्थल पर उत्तराखंड सरकार की राज्य सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत और भाजपा कार्यकर्ता सुलोचना राणा पहुंची। उन्होंने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और 15 सूत्री मांगों की जानकारी ली। गीता रावत ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के साथ क्षेत्रवासियों की बैठक आयोजित कराई जाएगी, ताकि उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जा सके।सौंग बांध समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह पंवार और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष कुलदीप पंवार की संयुक्त अध्यक्षता में चल रहे आंदोलन में सैकड़ों ग्रामीणों ने भागीदारी की। इसमें महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे भी शामिल रहे।आंदोलनकारियों ने सरकार से मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की। समिति ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर मालदेवता बाजार और रायपुर चौक पर चक्का जाम किया जाएगा। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया कि मांगों का न्यायसंगत समाधान होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।