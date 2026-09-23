पहला वनडे: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से रौंदा, कप्तान ब्रुक और विल जैक्स ने दिखाया दम
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 23 Sep 2026 07:52 AM IST
सार
हैरी ब्रुक के 67 रन और विल जैक्स के पांच विकेट के दम पर इंग्लैंड ने पहले वनडे में श्रीलंका को 89 रन से हराया। इंग्लैंड ने 265 रन बनाए, जबकि श्रीलंकाई टीम 176 रन पर सिमट गई। जैक्स ने गेंद के साथ बल्ले से भी 46 रन की नाबाद पारी खेली।
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विस्तार
इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में 89 रन से जीत दर्ज की। कप्तान हैरी ब्रुक के 67 रन और पार्ट-टाइम स्पिनर विल जैक्स के पांच विकेट की बदौलत इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम धीमी और नीची पिच पर 176 रन पर ऑलआउट हो गई। यह जीत इंग्लैंड की श्रीलंका के खिलाफ सफेद गेंद के क्रिकेट में मजबूत पकड़ को आगे बढ़ाती है। दोनों टीमों के बीच पिछले सप्ताह खेली गई टी20 सीरीज में इंग्लैंड ने 3-0 से जीत हासिल की थी।
ब्रुक ने जड़ा अर्धशतक, जैक्स का बल्ले से भी योगदान
इंग्लैंड के लिए ब्रुक ने 67 रन की पारी खेली। उनके अलावा जो रूट ने 44, बेन डकेट ने 32 और जोस बटलर ने 31 रन बनाए। पारी के अंतिम हिस्से में जैक्स ने 46 रन की नाबाद पारी खेलकर इंग्लैंड के स्कोर को 265 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। जैक्स ने अपनी पारी में लगातार चार चौके भी लगाए। हालांकि, इंग्लैंड की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी और 11 गेंद बाकी रहते ऑलआउट हो गई।
डेब्यू पर कोलंबागे ने छोड़ी छाप
श्रीलंका के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर सचिंदु कोलंबागे ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 44 रन देकर तीन विकेट लिए और जो रूट तथा जोस बटलर जैसे अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। 28 वर्षीय कोलंबागे ने रूट को बोल्ड किया। रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23 हजार रन पूरे करने वाले आठवें बल्लेबाज बने। इसके बाद कोलंबागे ने बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट किया।
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जैक्स ने गेंद से भी मचाई तबाही
176 रन के स्कोर पर श्रीलंका की पारी समेटने में जैक्स की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने 22 रन देकर पांच विकेट लिए। धीमी और नीची पिच पर श्रीलंकाई बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। इंग्लैंड इस मुकाबले में आदिल राशिद के बिना उतरा। गेंदबाजी वाले हाथ में चोट के कारण वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।
बेंटन को मिली ओपनिंग की जिम्मेदारी
जैकब बेथेल की गैरमौजूदगी में टॉम बेंटन ने पारी की शुरुआत की। यह छह साल में उनका सिर्फ दूसरा वनडे मुकाबला था। हालांकि, वह केवल 10 रन बना सके।
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ब्रुक ने जड़ा अर्धशतक, जैक्स का बल्ले से भी योगदान
इंग्लैंड के लिए ब्रुक ने 67 रन की पारी खेली। उनके अलावा जो रूट ने 44, बेन डकेट ने 32 और जोस बटलर ने 31 रन बनाए। पारी के अंतिम हिस्से में जैक्स ने 46 रन की नाबाद पारी खेलकर इंग्लैंड के स्कोर को 265 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। जैक्स ने अपनी पारी में लगातार चार चौके भी लगाए। हालांकि, इंग्लैंड की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी और 11 गेंद बाकी रहते ऑलआउट हो गई।
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डेब्यू पर कोलंबागे ने छोड़ी छाप
श्रीलंका के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर सचिंदु कोलंबागे ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 44 रन देकर तीन विकेट लिए और जो रूट तथा जोस बटलर जैसे अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। 28 वर्षीय कोलंबागे ने रूट को बोल्ड किया। रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23 हजार रन पूरे करने वाले आठवें बल्लेबाज बने। इसके बाद कोलंबागे ने बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट किया।
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जैक्स ने गेंद से भी मचाई तबाही
176 रन के स्कोर पर श्रीलंका की पारी समेटने में जैक्स की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने 22 रन देकर पांच विकेट लिए। धीमी और नीची पिच पर श्रीलंकाई बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। इंग्लैंड इस मुकाबले में आदिल राशिद के बिना उतरा। गेंदबाजी वाले हाथ में चोट के कारण वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।
बेंटन को मिली ओपनिंग की जिम्मेदारी
जैकब बेथेल की गैरमौजूदगी में टॉम बेंटन ने पारी की शुरुआत की। यह छह साल में उनका सिर्फ दूसरा वनडे मुकाबला था। हालांकि, वह केवल 10 रन बना सके।