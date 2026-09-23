पहला वनडे: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से रौंदा, कप्तान ब्रुक और विल जैक्स ने दिखाया दम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंग्लैंड के लिए ब्रुक ने 67 रन की पारी खेली। उनके अलावा जो रूट ने 44, बेन डकेट ने 32 और जोस बटलर ने 31 रन बनाए। पारी के अंतिम हिस्से में जैक्स ने 46 रन की नाबाद पारी खेलकर इंग्लैंड के स्कोर को 265 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। जैक्स ने अपनी पारी में लगातार चार चौके भी लगाए। हालांकि, इंग्लैंड की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी और 11 गेंद बाकी रहते ऑलआउट हो गई।श्रीलंका के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर सचिंदु कोलंबागे ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 44 रन देकर तीन विकेट लिए और जो रूट तथा जोस बटलर जैसे अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। 28 वर्षीय कोलंबागे ने रूट को बोल्ड किया। रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23 हजार रन पूरे करने वाले आठवें बल्लेबाज बने। इसके बाद कोलंबागे ने बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट किया।176 रन के स्कोर पर श्रीलंका की पारी समेटने में जैक्स की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने 22 रन देकर पांच विकेट लिए। धीमी और नीची पिच पर श्रीलंकाई बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। इंग्लैंड इस मुकाबले में आदिल राशिद के बिना उतरा। गेंदबाजी वाले हाथ में चोट के कारण वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।जैकब बेथेल की गैरमौजूदगी में टॉम बेंटन ने पारी की शुरुआत की। यह छह साल में उनका सिर्फ दूसरा वनडे मुकाबला था। हालांकि, वह केवल 10 रन बना सके।