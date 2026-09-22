{"_id":"6ab26a1122c2a65a6909b0fc","slug":"asian-games-2026-men-cricket-which-teams-will-participate-can-india-face-pakistan-know-everything-in-7-points-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियाड: पुरुष क्रिकेट में कौन सी टीमें होंगी शामिल, भारत-पाकिस्तान में होगा मैच? सात प्वाइंट में जानें सबकुछ","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट स्पर्धा की शुरुआत 24 सितंबर से होगी। पहले मैच में मेजबान जापान का सामना अफगानिस्तान से होगा। एशियन गेम्स में चौथी बार क्रिकेट को शामिल किया गया है। भारत ने पिछली बार हांग्झू एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था और अब उसकी नजरें लगातार दूसरा स्वर्ण जीतने पर होंगी। आइए एशियाड में क्रिकेट जुड़ी अहम बातों को सवाल-जवाब के तौर पर जानें... विज्ञापन एशियन गेम्स की क्रिकेट स्पर्धा में भारत की बेटियों ने झंडा गाड़ा और लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब बारी पुरुष टीम की है जो एशियाड में अपना स्वर्ण बचाने के इरादे से उतरेगी। महिलाओं की तरह भारत की पुरुष टीम भी काफी मजबूत है और स्वर्ण पदक जीतने की प्रबल दावेदार है। भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आइए जानते हैं एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट स्पर्धा कब से शुरू होगी, कौन-कौन सी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और इसका प्रारूप क्या होगा...

किस प्रारूप में होंगे मैच?

एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट मैच भी महिलाओं की तरह टी20 प्रारूप में ही खेले जाएंगे। सबसे निचली रैंकिंग वाली छह टीमों को दो-दो के ग्रुप में बांटा गया है। तीन-तीन टीमों वाले दोनों ग्रुप में सभी टीमें एक-दूसरे से एक बार खेलेंगी। यह मुकाबले 24 से 26 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। बाकी चार फुल मेंबर देशों को उनकी आईसीसी रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। 28 सितंबर से शुरू होने वाले नॉकआउट चरण में उनका सामना ग्रुप चरण से आगे बढ़ी चार टीमों से होगा। इसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल और कांस्य पदक प्लेऑफ मैच खेले जाएंगे। फाइनल और तीसरे स्थान का मुकाबला तीन अक्तूबर को होगा।

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वैभव-बुमराह पर रहेगी नजर

भारत के वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े आकर्षण होंगे। हालांकि, वैभव प्लेइंग-11 में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर संशय है क्योंकि भारत ने अब तक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को मौका दिया है। बांग्लादेश की कप्तानी लिटन दास के हाथों में होगी, जबकि पाकिस्तान के लिए सइम अयूब की वापसी भी चर्चा में है। वहीं, नेपाल के अनुभवी लेग स्पिनर संदीप लामिछाने अपनी टीम के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे। मेजबान जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग भी सुर्खियों में रहेंगे।

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भारत क्यों है खिताब का दावेदार

भारत पिछले दो टी20 विश्व कप जीत चुका है और एशियन गेम्स के लिए भी उसने लगभग अपनी पहली पसंद की टीम जापान भेजी है। यह तब है, जब इसी दौरान भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जानी है। बांग्लादेश ही दूसरा फुल मेंबर देश है, जिसने अपनी पहली पसंद की टीम उतारी है। आईसीसी टीम रैंकिंग में वह आठवें स्थान पर है। ऐसे में भारत को टूर्नामेंट का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इस अभियान के लिए वीवीएस लक्ष्मण को अस्थायी मुख्य कोच बनाया गया है।

भारत-पाकिस्तान के बीच मैच की कितनी संभावना

अभी यह तय नहीं है, लेकिन इसकी संभावना काफा ज्यादा है। अगर दोनों टीमें अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत लेती हैं, तो एक अक्तूबर को पहले सेमीफाइनल में उनका सामना हो सकता है।

एशियाड में कब से शुरू हुआ क्रिकेट

एशियन गेम्स में पुरुष और महिला क्रिकेट पहली बार 2010 में खेला गया था। उस साल बांग्लादेश ने फाइनल में अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2014 में क्रिकेट को फिर शामिल किया गया, जहां श्रीलंका चैंपियन बना था। फिर 2022 संस्करण में क्रिकेट की वापसी हुई थी।

बारिश से धुला मैच तो किसे फायदा

इस बार भी प्लेइंग कंडीशंस पिछली बार जैसी ही रहेंगी। अगर कोई नॉकआउट मुकाबला बिना नतीजे के रद्द हो जाता है, तो आईसीसी की आधिकारिक टी20 रैंकिंग में ऊपर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। इस स्थिति में भारतीय टीम को सबसे ज्यादा फायदा होगा।