{"_id":"6ab2af9f8e664bfe7202fba0","slug":"vansh-bedi-denies-match-fixing-links-in-dpl-calls-reports-false-and-defamatory-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"डीपीएल विवाद: मैच फिक्सिंग के आरोपों पर वंश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं वो नहीं हूं; क्या है पूरा मामला?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में कथित भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग से जुड़े विवाद के बीच सेंट्रल दिल्ली किंग्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज वंश बेदी ने सामने आकर अपना पक्ष रखा है। बेदी ने सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर उनके नाम को कथित मैच फिक्सिंग के मामले से जोड़ने वाली खबरों को झूठा और मानहानिकारक बताया है। वंश बेदी ने स्पष्ट किया कि वह उस खिलाड़ी या व्यक्ति नहीं हैं, जिसका जिक्र पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर रचित भाटिया द्वारा किए गए कथित 'तहलका स्टिंग ऑपरेशन' में किया गया है। उन्होंने मैच फिक्सिंग या इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होने से भी साफ इनकार किया है।

'मेरा नाम गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है'

बेदी ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके संबंध में सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर कुछ गलत और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की जा रही है। उन्होंने कहा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे संबंध में सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर प्रसारित हो रही कुछ झूठी और मानहानिकारक सामग्री गलत है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं, जिसका जिक्र रचित भाटिया ने कथित तहलका स्टिंग ऑपरेशन में किया है। साथ ही, ऐसी किसी भी गतिविधि में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है।' बेदी ने आगे कहा कि उनके नाम को इन आरोपों से जोड़ने का कोई भी प्रयास मानहानिकारक है। उन्होंने बताया कि उनकी कानूनी टीम ने इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दी है।

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डीडीसीए ने भी आरोपों को बताया 'असत्यापित'

मामले के सामने आने के बाद दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। डीडीसीए के मुताबिक, सामने आए आरोप अभी सत्यापित नहीं हुए हैं और किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं। डीडीसीए ने कहा कि ऐसी स्थिति में केवल अपुष्ट रिपोर्टों के आधार पर किसी खिलाड़ी, व्यक्ति या फ्रेंचाइजी के बारे में निष्कर्ष निकालना या फैसला करना उचित नहीं होगा। एसोसिएशन ने कहा कि उसने दिल्ली प्रीमियर लीग से जुड़े कुछ खिलाड़ियों और एक फ्रेंचाइजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित उपलब्ध जानकारी को संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया है।

आईपीएल में सीएसके का हिस्सा रह चुके हैं बेदी

वंश बेदी दिल्ली क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और दिल्ली प्रीमियर लीग में पहले पुरानी दिल्ली 6 का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 2025 सीजन से पहले हुए आईपीएल ऑक्शन में भी चुना था। हालांकि, मौजूदा विवाद में बेदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका नाम कथित मैच फिक्सिंग मामले से जोड़ना गलत है और उन्होंने ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है।