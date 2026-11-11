{"_id":"6af3ff58a7748fd348019ecf","slug":"usman-khawaja-faces-backlash-after-dodging-sandpapergate-questions-postpones-interviews-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सैंडपेपरगेट पर ख्वाजा के दावों की खुली पोल?: विवाद पर सवालों से बचते दिखे; आलोचना के बाद इंटरव्यू किए स्थगित","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अपनी किताब 'सब्र' में किए गए दावों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। हालांकि, किताब के प्रचार के दौरान एबीसी के एक शो में उनसे सैंडपेपरगेट विवाद पर तीखे सवाल पूछे गए तो वह कई सवालों का सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने इस सप्ताह के लिए तय कुछ इंटरव्यू स्थगित कर दिए हैं। एबीसी स्पोर्ट्स के मुताबिक, ख्वाजा के प्रकाशक पेंगुइन ने पुष्टि की है कि उनके बुक टूर और इंटरव्यू के कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। हालांकि, किताब का प्रचार अभियान रद्द नहीं हुआ है और यह जारी रहेगा। इस सप्ताह कुछ इंटरव्यू के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। विज्ञापन

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किताब में ख्वाजा ने किए थे बड़े दावे

अपनी किताब में ख्वाजा ने दावा किया है कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में हुआ बॉल टैंपरिंग विवाद सिर्फ उन तीन खिलाड़ियों तक सीमित नहीं था, जिन्हें इसके लिए सजा मिली थी। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के ज्यादातर सदस्यों को गेंद की स्थिति बदलने के लिए सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी थी। उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए पिछले टेस्ट का भी जिक्र किया है। ख्वाजा ने हालांकि किसी खिलाड़ी का नाम लेने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वह सिर्फ वही बता रहे हैं, जो उन्होंने खुद देखा और अनुभव किया।

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वॉर्नर के समर्थन पर क्या बोले ख्वाजा?

इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा से पूछा गया कि क्या डेविड वॉर्नर ने उनका समर्थन किया है और वह किस झूठ की बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, ‘मैं डेवी की तरफ से नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी कहानी खुले और सुरक्षित माहौल में बताने की पूरी कोशिश की है। ऐसा करने का कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं यहां स्थिति को और भड़काने के लिए नहीं हूं।’ उन्होंने कहा कि वह घटनाओं का अपना पक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वह उन तीन खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, जिन्हें इस विवाद के बाद सजा मिली थी। इनमें वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट शामिल हैं।

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चार गेंदबाजों के बयान पर भी नहीं दिया सीधा जवाब

प्रस्तोता ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के चार प्रमुख गेंदबाजों पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क और नाथन लियोन के संयुक्त बयान का जिक्र किया। इन चारों ने कहा था कि उन्हें केपटाउन टेस्ट के दौरान मैदान पर सैंडपेपर ले जाए जाने की जानकारी नहीं थी। ख्वाजा ने अपनी किताब में गेंदबाजों के इस बयान पर नाराजगी जताई थी। उनसे पूछा गया कि क्या अब उन्हें लगता है कि उनका आकलन गलत था? इस पर उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, ‘मैं फिर कहूंगा, मैंने पहले ही गेम में जो हुआ उसके बारे में अपना बयान दे दिया है। मैंने जो देखा और जो बातचीत हुई, उसके बारे में मैं बहुत खुला और ईमानदार था।’



ख्वाजा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर अपनी कहानी के कुछ हिस्सों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी मैं चीजों को लेकर बहुत साफ रहता हूं और कभी-कभी थोड़ा साफ नहीं रहता। मैं ऐसा जानबूझकर करता हूं, क्योंकि मैं एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा होता हूं।’

कमिंस को जानकारी थी या नहीं, इस पर भी चुप रहे

ख्वाजा से पूछा गया कि क्या चारों गेंदबाज बॉल टैंपरिंग से जुड़ी बातचीत में शामिल थे? उन्होंने जवाब दिया, ‘मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा।’ जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा टेस्ट कप्तान पैट कमिंस को पहले से पता था कि गेंद की स्थिति बदलने के लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा, ‘मैं इसका जवाब नहीं दूंगा।’ उन्होंने यह भी कहा कि अपनी किताब में वह जो लिखना चाहते थे, लिख चुके हैं और घटनाओं के बारे में अपना पक्ष रख चुके हैं। ख्वाजा ने अपने पूर्व साथी चैड सेयर्स का भी जिक्र किया, जिन्होंने हाल ही में उनके कुछ दावों का समर्थन किया था।