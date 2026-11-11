भावुक कर देगा वीडियो: पंजाब के हुए हार्दिक, मुंबई ने किस अंदाज में कहा अलविदा? 52 सेकंड में दिखाया पूरा सफर!

Through the highs, the lows, and everything in between, thank you for being a part of the Mumbai Indians story, Hardik.💙 https://t.co/pUqwrIwebi — Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026

हार्दिक ने 2015 में 22 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल डेब्यू किया था। वह सात सीजन तक इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे और इस दौरान टीम ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में चार खिताब जीते। इसके बाद वह 2022 में गुजरात टाइटंस से जुड़े और पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाया। गुजरात ने 2023 में भी फाइनल तक का सफर तय किया।इसके बाद हार्दिक 2024 में मुंबई इंडियंस में लौटे और टीम की कप्तानी संभाली। हालांकि, उनका दूसरा कार्यकाल उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक को जिम्मेदारी देने के फैसले पर फ्रेंचाइजी को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। टीम 2024 में अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही। अगले सीजन प्लेऑफ में पहुंचने के बावजूद खिताब नहीं जीत सकी, जबकि 2026 में टीम नौवें स्थान पर रही।