भावुक कर देगा वीडियो: पंजाब के हुए हार्दिक, मुंबई ने किस अंदाज में कहा अलविदा? 52 सेकंड में दिखाया पूरा सफर!
हार्दिक ने मुंबई के लिए 131 मैचों में 2,122 रन और 71 विकेट लिए। मुंबई ने एक खास वीडियो में उनके साथ बिताए खास पलों को दिखाया। वीडियो के अंत में हार्दिक कैमरे की तरफ देखकर ‘बाय मुंबई’ कहते नजर आए।
विस्तार
मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक पांड्या का दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया है। आईपीएल 2027 से पहले हुए बड़े ट्रेड के तहत वह पंजाब किंग्स से जुड़ गए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं। हार्दिक के जाने के बाद मुंबई ने सोशल मीडिया पर उनके लिए 52 सेकंड का एक भावुक विदाई वीडियो साझा किया। वीडियो के आखिर में हार्दिक कैमरे की तरफ देखकर ‘बाय मुंबई’ कहते नजर आए।
मुंबई इंडियंस ने वीडियो के साथ लिखा, ‘उतार-चढ़ाव और इनके बीच के हर पल में मुंबई इंडियंस की कहानी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया, हार्दिक।’ वीडियो में फ्रेंचाइजी के साथ हार्दिक के सफर की झलकियां दिखाई गई हैं। इसमें टीम के कई खिलाड़ियों के साथ उनकी बातचीत और पर्दे के पीछे के कुछ अनदेखे पल भी शामिल हैं।
हार्दिक ने 2015 में 22 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल डेब्यू किया था। वह सात सीजन तक इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे और इस दौरान टीम ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में चार खिताब जीते। इसके बाद वह 2022 में गुजरात टाइटंस से जुड़े और पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाया। गुजरात ने 2023 में भी फाइनल तक का सफर तय किया।
इसके बाद हार्दिक 2024 में मुंबई इंडियंस में लौटे और टीम की कप्तानी संभाली। हालांकि, उनका दूसरा कार्यकाल उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक को जिम्मेदारी देने के फैसले पर फ्रेंचाइजी को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। टीम 2024 में अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही। अगले सीजन प्लेऑफ में पहुंचने के बावजूद खिताब नहीं जीत सकी, जबकि 2026 में टीम नौवें स्थान पर रही।
Through the highs, the lows, and everything in between, thank you for being a part of the Mumbai Indians story, Hardik.💙 https://t.co/pUqwrIwebi— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
आईपीएल 2026 के बाद हार्दिक के मुंबई से अलग होने की चर्चा तेज हो गई थी। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स भी उन्हें अपने साथ जोड़ने की दौड़ में शामिल थे। हालांकि, अंत में पंजाब किंग्स ने बाजी मारी। ट्रेड के तहत हार्दिक पंजाब पहुंचे, जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस से जुड़ गए।
मुंबई के लिए कैसे रहे हार्दिक के आंकड़े?
हार्दिक ने मुंबई इंडियंस के लिए अपने दोनों कार्यकाल में कुल 131 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 2,122 रन बनाए, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में उनके नाम 71 विकेट रहे। मुंबई के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/36 रहा, जो उन्होंने आईपीएल 2025 में लखनऊ के खिलाफ किया था।