दिल्ली के बाद लाहौर में भी स्मॉग का असर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टेस्ट का स्थान बदला; जानिए कहां शिफ्ट हुआ मैच

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भारत के बाद पाकिस्तान में भी खराब वायु गुणवत्ता और स्मॉग के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का वेन्यू बदलना पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले को लाहौर से रावलपिंडी शिफ्ट करने का फैसला किया है। यह मैच 17 से 21 नवंबर तक गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन अब इसका आयोजन पिंडी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। विज्ञापन



पीसीबी ने इस फैसले के पीछे ‘मौजूदा मौसमी परिस्थितियों’ को वजह बताया है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से लाहौर में छाए घने मौसमी स्मॉग और खराब वायु गुणवत्ता को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 नवंबर को लाहौर दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर था। पिछले एक सप्ताह में लाहौर और नई दिल्ली के बीच दुनिया की सबसे खराब हवा वाले शहर का स्थान बदलता रहा। विज्ञापन



Pakistan-Sri Lanka second Test shifted to Rawalpindi due to Lahore smog Full Story: https://t.co/7uexZVjmVE https://t.co/04NqvyEO4o — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) November 11, 2026 पीसीबी ने इस फैसले के पीछे ‘मौजूदा मौसमी परिस्थितियों’ को वजह बताया है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से लाहौर में छाए घने मौसमी स्मॉग और खराब वायु गुणवत्ता को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 नवंबर को लाहौर दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर था। पिछले एक सप्ताह में लाहौर और नई दिल्ली के बीच दुनिया की सबसे खराब हवा वाले शहर का स्थान बदलता रहा। विज्ञापन विज्ञापन

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ब्रॉडकास्टर्स ने भी जताई थी चिंता

रिपोर्ट के मुताबिक, मेजबान प्रसारणकर्ताओं ने भी लाहौर में भारी स्मॉग के बीच दूसरे टेस्ट के प्रसारण को लेकर चिंता जताई थी। अगर यह मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम में होता तो नवंबर की पहली तारीख के बाद साल के आखिरी हिस्से में लाहौर में 2007 के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाता।



पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खासकर लाहौर में वायु प्रदूषण के कारण क्रिकेट मैचों के आयोजन में पहले भी परेशानी आई है। नवंबर 2020 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली वनडे सीरीज को भी इसी वजह से लाहौर से रावलपिंडी शिफ्ट किया गया था। वहीं, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच मुल्तान से कराची स्थानांतरित किया गया था। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट भी नौ नवंबर से रावलपिंडी में खेला जा रहा है। सीरीज का दूसरा मुकाबला भी अब इसी शहर में आयोजित होगा।