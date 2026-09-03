महिला-पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट किसके नाम?: चार श्रेणियों में से 3 में भारतीय आगे; पूरी लिस्ट

क्रिकेट के इतिहास में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, जिन्हें हासिल करना सिर्फ आंकड़ों की उपलब्धि नहीं बल्कि एक युग पर अपनी छाप छोड़ने जैसा होता है। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने गुरुवार को महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 124 रन की पारी के दौरान उन्होंने मिताली राज के 10,868 रन के लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही क्रिकेट की चार बड़ी श्रेणियों, महिला और पुरुष क्रिकेट में सर्वाधिक रन और विकेट, पर नजर डालें तो तीन रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों के नाम हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं...

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