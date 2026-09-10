'इस बॉलर में कुछ अलग है': किस पाकिस्तानी गेंदबाज के मुरीद हुए नासिर हुसैन? रूट को अपने पहले ही ओवर किया था आउट

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रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को अपने टेस्ट करियर की महज चौथी गेंद पर आउट किया। उनकी अंदर आती गेंद ने रूट को परेशान किया और उन्हें एलबीडब्ल्यू होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एमिलियो गे को भी आउट किया। दिन का खेल खत्म होने तक रजाउल्लाह के खाते में 2 विकेट थे और उन्होंने 42 रन दिए। विज्ञापन पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने जहां एक बार फिर टीम को निराश किया, वहीं 21 साल के तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने अपने टेस्ट डेब्यू पर ऐसी झलक दिखाई जिसने पाकिस्तान को उम्मीद की एक वजह दे दी। एजबेस्टन में तीसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की टीम सिर्फ 133 रन पर सिमट गई, लेकिन इसके बाद रजाउल्लाह ने अपनी रफ्तार और उछाल से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। खास तौर पर जो रूट का विकेट इस युवा गेंदबाज के लिए बड़ा पल रहा। रजाउल्लाह ने दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट लिए।

नासिर हुसैन बोले- पाकिस्तान को लंबे समय से चाहिए था कुछ अलग

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर नासिर हुसैन रजाउल्लाह की गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान लंबे समय से अपने गेंदबाजों से कुछ अलग करने की मांग कर रहा है।' रजाउल्लाह की स्पेल की तारीफ करते हुए हुसैन ने कहा, 'रजाउल्लाह की वह स्पेल देखना अच्छा लगा। उसमें कुछ था, उसमें कुछ अलग था, उसमें रफ्तार थी।' रूट के विकेट को लेकर उन्होंने कहा, 'उसने सर्वकालिक महानतम बल्लेबाजों में से एक जो रूट को अपनी रफ्तार से परेशान किया और उन्हें आउट कर दिया।'

सिर्फ आठ फर्स्ट क्लास मैचों के बाद टेस्ट डेब्यू

रजाउल्लाह को लॉर्ड्स में पाकिस्तान की 194 रन की करारी हार के बाद टीम में शामिल किए गए सात खिलाड़ियों में जगह मिली थी। खास बात यह है कि टेस्ट डेब्यू से पहले उन्होंने सिर्फ आठ फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। इसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 90 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार दिखाई और गेंद में अच्छा उछाल भी हासिल किया। स्काई स्पोर्ट्स पर नासिर हुसैन की इस टिप्पणी ने रजाउल्लाह की स्पेल को और खास बना दिया। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की गेंदबाजी में वह एक ऐसे विकल्प के रूप में सामने आए, जो सिर्फ लाइन-लेंथ पर निर्भर रहने के बजाय रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है।

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