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हालांकि, सात सितंबर को मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते हुए उनकी मांसपेशियों में फिर से खिंचाव हो गया। इसके बाद उन्हें दोनों आगामी अभियानों से बाहर कर दिया गया है। वहीं, जसप्रीत बुमराह फिट घोषित कर दिए गए हैं। बीसीसीआई ने जो अपडेटेड टीम जारी की है, उसमें किसी पर भी स्टार नहीं लगा है। बुमराह से पहले बुधवार को नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने भी फिटनेस टेस्ट पास किया था और फिट घोषित किए गए थे।

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टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा के लिए एक बार फिर चोट ने मुश्किल खड़ी कर दी है। राणा अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज और 2026 एशियन गेम्स दोनों से बाहर हो गए हैं। राणा बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चोट से उबरने के बाद वापसी की तैयारी कर रहे थे।