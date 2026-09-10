टीम इंडिया: हर्षित राणा अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज और एशियन गेम्स से बाहर, कौन बना रिप्लेसमेंट? बुमराह फिट
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा नई चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर को शामिल किया गया है। वहीं, जसप्रीत बुमराह फिट घोषित किए गए हैं और दोनों आगामी अभियानों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
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हालांकि, सात सितंबर को मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते हुए उनकी मांसपेशियों में फिर से खिंचाव हो गया। इसके बाद उन्हें दोनों आगामी अभियानों से बाहर कर दिया गया है। वहीं, जसप्रीत बुमराह फिट घोषित कर दिए गए हैं। बीसीसीआई ने जो अपडेटेड टीम जारी की है, उसमें किसी पर भी स्टार नहीं लगा है। बुमराह से पहले बुधवार को नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने भी फिटनेस टेस्ट पास किया था और फिट घोषित किए गए थे।
- हर्षित राणा की जगह विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर को रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है। ठाकुर इससे पहले भी भारतीय टीम के आसपास रहे हैं।
- 27 वर्षीय यश ठाकुर ने हाल ही में जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने दो मैच खेले और चार विकेट हासिल किए।
- घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। यश ने 50 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैचों में 81 विकेट लिए हैं और इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7.04 रही है।
- यश को पहली बार भारत की सीनियर टीम के साथ लगातार दो बड़े अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट में मौका मिला है।
- यश के आने से भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ एक और विकल्प जुड़ गया है।
- बुमराह की फिटनेस मंजूरी भी टीम के लिए बड़ी राहत है। वह अफगानिस्तान टी20 सीरीज के साथ एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) September 10, 2026
Yash Thakur replaces Harshit Rana in India’s T20Is squads for Afghanistan T20Is & Asian Games
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के लिए भारत की अपडेटेड टीम
|खिलाड़ी
|भूमिका
|श्रेयस अय्यर
|कप्तान
|अभिषेक शर्मा
|बल्लेबाज
|वैभव सूर्यवंशी
|बल्लेबाज
|संजू सैमसन
|विकेटकीपर
|ईशान किशन
|विकेटकीपर
|तिलक वर्मा
|उपकप्तान
|शिवम दुबे
|ऑलराउंडर
|नीतीश रेड्डी
|ऑलराउंडर
|अक्षर पटेल
|ऑलराउंडर
|वॉशिंगटन सुंदर
|ऑलराउंडर
|वरुण चक्रवर्ती
|गेंदबाज
|रवि बिश्नोई
|गेंदबाज
|जसप्रीत बुमराह
|गेंदबाज
|अर्शदीप सिंह
|गेंदबाज
|यश ठाकुर
|गेंदबाज
2026 एशियन गेम्स के
लिए भारत की टीम
|खिलाड़ी
|भूमिका
|श्रेयस अय्यर
|कप्तान
|अभिषेक शर्मा
|बल्लेबाज
|संजू सैमसन
|विकेटकीपर
|ईशान किशन
|विकेटकीपर
|शिवम दुबे
|ऑलराउंडर
|तिलक वर्मा
|उपकप्तान
|नीतीश रेड्डी
|ऑलराउंडर
|अक्षर पटेल
|ऑलराउंडर
|वॉशिंगटन सुंदर
|ऑलराउंडर
|वरुण चक्रवर्ती
|गेंदबाज
|रवि बिश्नोई
|गेंदबाज
|जसप्रीत बुमराह
|गेंदबाज
|अर्शदीप सिंह
|गेंदबाज
|वैभव सूर्यवंशी
|बल्लेबाज
|यश ठाकुर
|गेंदबाज
दोनों असाइनमेंट में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान की भूमिका में होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली में खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे।