पाकिस्तान 133 पर ढेर: टीम के बल्लेबाजों पर सऊद शकील का फूटा गुस्सा, बोले- बार-बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं हम

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'बार-बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं'

सऊद शकील ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमियों को स्वीकार करते हुए कहा, 'यह निराशाजनक है। हम बल्लेबाजी इकाई के तौर पर बार-बार वही गलती कर रहे हैं। हम एक साथ कई विकेट गंवा रहे हैं और आज कई विकेट काफी आसानी से गंवाए।' उन्होंने आगे कहा, 'हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हां, यह निराशाजनक है कि हम लगातार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह आत्मविश्वास की समस्या है। अगर आपके पास इस स्तर पर खेलने का आत्मविश्वास नहीं है तो आपको यहां खेलने का हक नहीं है। लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में खराब फॉर्म से बाहर निकलना काफी कठिन हो सकता है।' विज्ञापन

सऊद शकील ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमियों को स्वीकार करते हुए कहा, 'यह निराशाजनक है। हम बल्लेबाजी इकाई के तौर पर बार-बार वही गलती कर रहे हैं। हम एक साथ कई विकेट गंवा रहे हैं और आज कई विकेट काफी आसानी से गंवाए।' उन्होंने आगे कहा, 'हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हां, यह निराशाजनक है कि हम लगातार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह आत्मविश्वास की समस्या है। अगर आपके पास इस स्तर पर खेलने का आत्मविश्वास नहीं है तो आपको यहां खेलने का हक नहीं है। लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में खराब फॉर्म से बाहर निकलना काफी कठिन हो सकता है।' पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कहानी इंग्लैंड में बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। हर टेस्ट में शुरुआत में ही विकेटों का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि पूरी पारी संभलने से पहले ही बिखर जाती है। एजबेस्टन में तीसरे टेस्ट के पहले दिन भी यही हुआ। पाकिस्तान की टीम 33.5 ओवर में सिर्फ 133 रन पर सिमट गई और उसके शीर्ष पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। इस बार टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल सऊद शकील भी इस स्थिति से परेशान नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि बल्लेबाजी इकाई लगातार वही गलतियां दोहरा रही है और मुश्किल परिस्थितियों में विकेटों का झुंड लगने के बाद वापसी करना मुश्किल हो जाता है।

133 रन पर सिमटी पूरी टीम

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 133 रन बनाए। सऊद शकील ने 43 रन की पारी खेलकर सबसे ज्यादा योगदान दिया, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 21 रन बनाए। जोश टंग ने चार, ओली रॉबिन्सन ने तीन और जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी समेट दी। खास बात यह रही कि पाकिस्तान के शीर्ष पांच बल्लेबाजों में से कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। यह इंग्लैंड में किसी टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान के शीर्ष पांच बल्लेबाजों के दहाई तक नहीं पहुंचने का पहला ऐसा मामला बताया गया है।



शकील ने परिस्थितियों को भी बताया मुश्किल

शकील ने माना कि एजबेस्टन में शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। उन्होंने कहा, 'पिच समय के साथ बेहतर होने वाली थी, लेकिन शुरुआत में इसमें थोड़ी नमी थी। टॉस हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम टॉस हार गए और पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। उस समय बादल छाए हुए थे और परिस्थितियां इंग्लैंड के पक्ष में थीं।' उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए साझेदारी बनाने का मौका था, क्योंकि दिन आगे बढ़ने के साथ पिच बेहतर हो गई। नई गेंद से इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को भी परेशानी हुई, इसलिए हमारे लिए जरूरी था कि हम नई गेंद का सामना कर लेते।'