'मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता': विराट कोहली ने क्यों कहा ऐसा? बताया- करियर में उनके लिए सबसे अहम क्या रहा

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विज्ञापन विराट कोहली को क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है, लेकिन खुद भारतीय स्टार ऐसा नहीं मानते। करीब 19 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर, 85 शतकों और 14,941 वनडे रनों के बावजूद कोहली ने कहा कि अलग-अलग दौर में कई खिलाड़ियों ने क्रिकेट के लिए शानदार काम किया है और उनका मुख्य लक्ष्य हमेशा टीम पर प्रभाव डालना रहा है। साथ ही, उन्होंने 2023 विश्व कप फाइनल की हार को याद करते हुए माना कि उनके करियर में अब भी थोड़ा अधूरा काम बाकी है।

'मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता'

विराट कोहली ने जियोस्टार से बातचीत में खुद को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अलग-अलग दौर में अलग-अलग खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आंकड़े ही किसी खिलाड़ी के प्रभाव को तय करने का एकमात्र पैमाना नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। खेल के अलग-अलग दौर में अलग-अलग खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने क्रिकेट के लिए शानदार काम किया है। हो सकता है कि उन्होंने उस तरह के आंकड़े हासिल नहीं किए हों, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के आंकड़े मेरे आंकड़ों से भी काफी बेहतर हैं।'



कोहली ने कहा कि उनके लिए सबसे अहम बात किसी सूची में ऊपर रहना नहीं, बल्कि टीम के लिए प्रभाव पैदा करना है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इसके अलावा हर किसी का मुख्य लक्ष्य आखिरकार पर्याप्त प्रभाव पैदा करना होता है।'

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करीब 19 साल के करियर पर बोले कोहली

37 वर्षीय कोहली का अंतरराष्ट्रीय करियर करीब 19 साल का हो चुका है। उन्होंने इस लंबे सफर के दौरान भारत को कई यादगार जीत दिलाने में योगदान दिया है। अब टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह वनडे क्रिकेट पर केंद्रित हैं। अपने लंबे करियर और अब भी देश के लिए खेलने को लेकर कोहली ने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं।



उन्होंने कहा, 'मैं भाग्यशाली रहा हूं कि इतने लंबे समय तक खेल पाया। जब आप इतने लंबे समय तक अच्छा करने के लिए प्रेरित रहते हैं तो अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन आखिर में मेरा लक्ष्य हमेशा टीम के लिए योगदान देना और टीम को उस नतीजे तक पहुंचाना रहा है, जो हम चाहते हैं।'



कोहली ने आगे कहा, 'जब तक इसका जवाब हां है और आप अनुभव, फिटनेस, खेल की समझ और प्रेरणा को एक साथ जोड़ पा रहे हैं, तब तक यह शानदार है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि यह अब भी मेरे अंदर है और मैं देश के लिए खेलने को लेकर उत्साहित हूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है।'

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2023 विश्व कप की हार का दर्द अब भी बाकी

कोहली ने इसी बातचीत में 2023 विश्व कप फाइनल की हार को भी याद किया। भारत ने उस टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीते थे, लेकिन अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा था। कोहली उस मुकाबले में 54 रन बनाकर आउट हुए थे। पैट कमिंस की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटों पर जा लगी थी। ऑस्ट्रेलिया ने बाद में ट्रेविस हेड के 137 और मार्नस लाबुशेन की अर्धशतकीय पारी की मदद से लक्ष्य हासिल कर छठी बार विश्व कप जीता था। कोहली ने माना कि उस हार को स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं था।



उन्होंने कहा, 'हां, थोड़ा अधूरा काम है। 2025 में आईपीएल जीतने से पहले मुझे 2016 के फाइनल की यादें आती थीं। विश्व कप फाइनल के साथ भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है। मैं 54 रन पर था और मैंने खुद को बड़े शतक के लिए तैयार कर लिया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं 140-150 रन बना देता हूं तो हम उस मैच को जीतने की शानदार स्थिति में होते। लेकिन जैसे ही मैंने गेंद को अपने विकेट पर खेल दिया, उसे स्वीकार करना कई दिनों तक बहुत मुश्किल था। आप उसके बारे में सोचते रहते हैं।'

कोहली के लिए 2023 विश्व कप की पूरी कहानी अलग थी

फाइनल की हार के बावजूद कोहली ने 2023 विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के माहौल को शानदार बताया। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार जीत दर्ज की थी और टीम के भीतर खिलाड़ियों के बीच मजबूत तालमेल था। उन्होंने कहा, 'पूरा विश्व कप शानदार था और माहौल बेहतरीन था। टीम के अंदर आप देख सकते थे कि सभी एक-दूसरे के साथ मिलकर खुश थे और एक-दूसरे के लिए खेल रहे थे।' हार्दिक पांड्या के चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने का जिक्र करते हुए कोहली ने कहा कि टीम ने उस नुकसान के बावजूद आगे की चिंता नहीं की। उन्होंने मोहम्मद शमी के प्रदर्शन को भी याद किया।



कोहली ने कहा, 'हार्दिक के जल्दी बाहर होने के बाद भी हमने यह नहीं सोचा कि अब आगे क्या होगा, हालांकि यह हमारे लिए बड़ा नुकसान था। लेकिन शमी आए और आप जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। इसलिए सभी को लग रहा था कि यह हमारा विश्व कप है। ऊर्जा बिल्कुल अलग थी। फिर जब मैच का रुख बदलता है तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है।'

आंकड़ों में भी विराट का दबदबा

2023 विश्व कप में कोहली ने 11 पारियों में 765 रन बनाए थे। उनका औसत 95.62 रहा था और उन्होंने तीन शतक व छह अर्धशतक लगाए थे। वह टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। वनडे क्रिकेट में कोहली अब 15,000 रन पूरे करने से सिर्फ 59 रन दूर हैं। उन्होंने 314 मैचों की 302 पारियों में 14,941 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक और 79 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 है। वह वनडे में सचिन तेंदुलकर के 18,426 रनों के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली के नाम कुल 85 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। वह घर में 41 अंतरराष्ट्रीय शतक लगा चुके हैं और इस मामले में तेंदुलकर के 42 शतकों के रिकॉर्ड से दो शतक दूर हैं।