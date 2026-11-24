वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए क्रिकेट के दिग्गज: दोहरे शतक पर सहवाग से रैना तक ने की तारीफ, किसने क्या कहा?
वैभव सूर्यवंशी की 53 गेंदों में 204 रनों की विस्फोटक पारी ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। उनके इस शानदार प्रदर्शन से वीरेंद्र सहवाग, रविचंद्रन अश्विन, सूर्यकुमार यादव और सुरेश रैना जैसे दिग्गज क्रिकेटर भी प्रभावित हुए।
विस्तार
पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने वैभव सूर्यवंशी की पारी की तारीफ करते हुए उनके आंकड़ों का जिक्र किया। सहवाग ने लिखा, '53 गेंदों में 204 रन और 28 छक्के! ईए स्पोर्ट्स क्रिकेट गेम में भी यह अविश्वसनीय लगता। वैभव सूर्यवंशी क्या कमाल के खिलाड़ी हैं। यह एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा है।'
204 off 53 balls. 28 sixes! Even in EA SPORTS Cricket, this would have been unbelievable. What a phenomena, Vaibhav Sooryavanshi #OnceInAGeneartion https://t.co/qpsqcQDdlJ— Virrender Sehwag (@virendersehwag) November 24, 2026
रविचंद्रन अश्विन ने भी वैभव की बल्लेबाजी को अद्भुत बताया। उन्होंने लिखा, 'यह क्या है! अविश्वसनीय। आज पहले प्रियंश और अब यह युवा खिलाड़ी। इन खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करते देखना इस बात का विनम्र एहसास कराता है कि क्रिकेट में लगातार कितनी प्रतिभा और क्षमता सामने आती रहती है।'
WTH! Insane, this is. Earlier in the day Priyansh and now this wonder kid. Watching these guys bat is a humbling reminder of how much talent and ability this game continues to throw up.🙏 https://t.co/DkZI0moUpn— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) November 24, 2026
भारतीय टी20 टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी वैभव की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने युवा खिलाड़ी की तारीफ करते हुए लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी, अब तुम मेरी प्रेरणा हो। क्या खिलाड़ी है!'
Vaibhav Sooryavanshi You are my Inspiration now 🔥 What a Player #special— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 24, 2026
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने वैभव को असाधारण प्रतिभा का धनी बताया। उन्होंने लिखा, 'यह शानदार प्रतिभा है। इतनी कम उम्र में दोहरा शतक लगाना वैभव सूर्यवंशी की निडर मानसिकता और असाधारण क्षमता को दर्शाता है। बड़े सपने देखते रहो और चमकते रहो, युवा चैंपियन!'
a phenomenal talent! 👏🔥 A double century at such a young age speaks volumes about Vaibhav Sooryavanshi’s fearless mindset and extraordinary ability. Keep dreaming big, keep shining, young champion! 🇮🇳🏏 #VaibhavSooryavanshi https://t.co/QXPPuVUizR— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 24, 2026
भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ मुकाबले में वैभव ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने उन्हें क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। उन्होंने महज 52 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। अब सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक और बड़ा कीर्तिमान जोड़ लिया है। उनकी इस पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने न सिर्फ रनों का अंबार लगाया, बल्कि छक्कों की बरसात करते हुए कई पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए।
यूएई के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और मैदान के चारों ओर बड़े शॉट लगाए। वैभव ने अपनी पारी में महज 53 गेंदों का सामना करते हुए 204 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 28 छक्के और सात चौके शामिल रहे। यानी उन्होंने केवल छक्कों और चौकों से ही 196 रन बटोर लिए। वैभव की बल्लेबाजी के सामने यूएई के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए।