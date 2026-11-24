भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। इतनी कम उम्र में दोहरा शतक जड़कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वैभव की इस ऐतिहासिक पारी के बाद पूर्व और मौजूदा भारतीय क्रिकेटरों ने भी उनकी जमकर सराहना की है। वीरेंद्र सहवाग, रविचंद्रन अश्विन, सूर्यकुमार यादव और सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी युवा बल्लेबाज के प्रदर्शन से काफी प्रभावित नजर आए।

वैभव के सामने बेबस नजर आए गेंदबाज

भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ मुकाबले में वैभव ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने उन्हें क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। उन्होंने महज 52 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। अब सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक और बड़ा कीर्तिमान जोड़ लिया है। उनकी इस पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने न सिर्फ रनों का अंबार लगाया, बल्कि छक्कों की बरसात करते हुए कई पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए।



यूएई के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और मैदान के चारों ओर बड़े शॉट लगाए। वैभव ने अपनी पारी में महज 53 गेंदों का सामना करते हुए 204 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 28 छक्के और सात चौके शामिल रहे। यानी उन्होंने केवल छक्कों और चौकों से ही 196 रन बटोर लिए। वैभव की बल्लेबाजी के सामने यूएई के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए।