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Hindi News ›   Cricket ›   TriColorBeard Honoured with Best Promoter Award for DPL Season 3; Coverage Crosses 8.5 Million Views

दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन-3 में ट्राइकलर बीयर्ड का जलवा: मिला बेस्ट प्रमोटर अवॉर्ड; कवरेज को मिले 85+ लाख व्यूज

Sun, 06 Sep 2026 01:55 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 06 Sep 2026 01:55 PM IST
सार

क्रिकेट सुपरफैन और डिजिटल क्रिएटर शांति प्रिया गोयल उर्फ ट्राइकलर बीयर्ड को दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन 3 के लिए बेस्ट प्रमोटर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने यह पुरस्कार दिया। सीजन के दौरान उनकी डिजिटल कवरेज को 85 लाख से ज्यादा व्यूज मिले, जिसमें खिलाड़ी बातचीत, फैन इंटरैक्शन और मैच-डे कवरेज शामिल रही।

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TriColorBeard Honoured with Best Promoter Award for DPL Season 3; Coverage Crosses 8.5 Million Views
ट्राइकलर बीयर्ड और रोहन जेटली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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क्रिकेट सुपरफैन और डिजिटल क्रिएटर शांति प्रिया गोयल, जिन्हें ट्राइकलर-बीयर्ड (TriColorBeard) के नाम से जाना जाता है, को दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) सीजन तीन के लिए 'बेस्ट प्रमोटर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने लीग के ऑन-ग्राउंड प्रमोशन और डिजिटल कवरेज के लिए प्रदान किया।
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डीपीएल को मिला दिल्ली के क्रिकेटरों को मंच देने का बड़ा प्लेटफॉर्म
दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के तत्वावधान में किया जाता है। लीग ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बाद भारत की प्रमुख क्रिकेट लीगों में अपनी जगह बनाई है और दिल्ली के स्थापित एवं उभरते क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है।

सीजन तीन के दौरान ट्राइकलर-बीयर्ड ने स्टेडियम के रोमांच को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। उनकी कवरेज में खिलाड़ियों के साथ बातचीत, विशेष बातचीत, फैंस की प्रतिक्रियाएं, पर्दे के पीछे के पल, मैच-डे स्टोरीज, वायरल चुनौतियां और सोशल मीडिया कंटेंट शामिल रहे।

डीपीएल कवरेज को मिले 85 लाख से ज्यादा व्यूज
ट्राइकलर-बीयर्ड की डीपीएल सीजन तीन की कवरेज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 85 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल किए। इसके जरिए दिल्ली क्रिकेट के खिलाड़ियों, फैंस और मैदान के माहौल को बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंचाया गया। डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली से बेस्ट प्रमोटर अवॉर्ड हासिल करना ट्राइकलर-बीयर्ड के सफर में एक खास उपलब्धि रही।

'यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं'
पुरस्कार मिलने पर शांति प्रिया गोयल ने कहा, 'यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है। मैं यह पुरस्कार डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली सर, आर. आर. सिंह सर, श्याम सुंदर सर, अशोक शर्मा सर और डीडीसीए के पूरे नेतृत्व, अधिकारियों और गणमान्य लोगों को समर्पित करता हूं।'

उन्होंने आगे कहा, 'उनकी सोच और शानदार प्रयासों ने दिल्ली प्रीमियर लीग को दिल्ली क्रिकेट के लिए इतना मजबूत मंच बनाने में मदद की है। ट्राइकलर बीयर्ड के तौर पर मेरी भूमिका स्टेडियम की ऊर्जा को डिजिटल दुनिया तक पहुंचाने और ज्यादा फैंस को खिलाड़ियों और लीग से जोड़ने की थी।'

'DPL सिर्फ मैचों की कवरेज नहीं थी'
शांति प्रिया गोयल ने कहा, डीपीएल सीजन तीन के दौरान 85 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करना क्रिकेट फैंस के शानदार प्यार को दिखाता है। मेरे लिए डीपीएल सिर्फ मैचों की कवरेज नहीं थी, बल्कि यह दिल्ली क्रिकेट का जश्न मनाने, उभरती प्रतिभाओं को सामने लाने और फैंस को खेल के और करीब लाने का जरिया था।' ट्राइकलर-बीयर्ड की कवरेज में क्रिकेटरों, अधिकारियों, फैंस और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया। इसमें क्रिकेट, मनोरंजन, भावनाओं और फैन एंगेजमेंट को उनके खास अंदाज में पेश किया गया।

कौन हैं ट्राइकलर-बीयर्ड?
शांति प्रिया गोयल, जिन्हें ट्राइकलर-बीयर्ड के नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट सुपरफैन और स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर हैं। वह अपने खास तिरंगे लुक और भारतीय क्रिकेट के प्रति जुनून के लिए जाने जाते हैं। ऑन-ग्राउंड स्टोरीटेलिंग, खिलाड़ियों के साथ बातचीत और फैन-केंद्रित कंटेंट के जरिए उनका लक्ष्य भारतीय खेल की भावना को स्टेडियम से दुनिया भर के लाखों फैंस तक पहुंचाना है।
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