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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Cricket ›   Pakistan are the best side in this Asia Cup to lift the trophy: Wahab Riaz

रस्सी जल गई पर बल नहीं गया: 'पाकिस्तान ही एशिया कप जीतने का हकदार', भारत से शर्मनाक हार के बाद बोले वहाब रियाज

Sun, 06 Sep 2026 12:43 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 06 Sep 2026 12:43 PM IST
सार

भारत के खिलाफ महिला एशिया कप के ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान को 55 रन के रिकॉर्ड न्यूनतम स्कोर पर समेटे जाने के बाद टीम मेंटर वहाब रियाज ने उसे खिताब का सबसे मजबूत दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां पाकिस्तान के अनुकूल हैं। रियाज ने टीम में बड़े बदलावों का भी बचाव किया और भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए खिलाड़ियों को मौका देने की बात कही।

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Pakistan are the best side in this Asia Cup to lift the trophy: Wahab Riaz
वहाब रियाज का बड़बोलापन - फोटो : AP

दुबई में शनिवार को महिला एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। अपना 200वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के स्पिन के जाल में फंस गई और महज 55 रन पर ऑलआउट हो गई। यह उसका टी20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक का सबसे कम स्कोर रहा।



पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने गेंद से टीम की वापसी कराने की कोशिश की और तीन शुरुआती विकेट लेकर 3/17 का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, भारत ने 56 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने महिला एशिया कप 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और ग्रुप ए में शीर्ष स्थान बरकरार रखा।
Pakistan are the best side in this Asia Cup to lift the trophy: Wahab Riaz
वहाब रियाज का बड़बोलापन - फोटो : Asian Cricket Council/IANS
हार के बावजूद वहाब ने पाकिस्तान को बताया सबसे मजबूत
पाकिस्तान के टीम मेंटर वहाब रियाज ने हार के बावजूद अपनी टीम पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है और उन्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। रियाज ने कहा, 'मेरा मानना है कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ी काफी प्रतिभाशाली हैं और उन्हें सिर्फ खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। हमारा अगला मैच हांगकांग के खिलाफ है। हम वापस जाकर भारत के खिलाफ की गई गलतियों पर चर्चा करेंगे। हम वही गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। मुझे अब भी लगता है कि पाकिस्तान इस एशिया कप में ट्रॉफी जीतने के लिए सबसे अच्छी टीम है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं।' पाकिस्तान के लिए हालांकि स्थिति आसान नहीं है। टीम के खाते में सिर्फ दो अंक हैं और वह ग्रुप चरण से बाहर होने के कगार पर है। अब उसे सोमवार को हांगकांग के खिलाफ मुकाबला खेलना है।
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वहाब रियाज का बड़बोलापन - फोटो : Asian Cricket Council/IANS
पुराने खिलाड़ियों को बाहर करने पर भी बोले रियाज
पूर्व कप्तान सना मीर ने महिला एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम में किए गए बड़े बदलावों पर सवाल उठाए थे। टीम प्रबंधन ने कई अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर नए चेहरों को मौका दिया था। हालांकि, वहाब रियाज ने इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि टीम में बदलाव भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले टीम में शामिल खिलाड़ी कई विश्व कप और एशिया कप खेल चुके थे, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं मिल रहे थे।
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वहाब रियाज का बड़बोलापन - फोटो : Asian Cricket Council/IANS
रियाज ने कहा, 'सना मीर की अपनी राय है। उस राय से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। हमने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए हैं। जो खिलाड़ी पहले खेल रहे थे, वे कई विश्व कप और एशिया कप खेल चुके हैं, लेकिन हमें नतीजे नहीं मिल रहे थे। इसलिए नए चेहरों के साथ जाने और नई लड़कियों को टीम में शामिल करने का समय था, ताकि आगामी टूर्नामेंटों के लिए टीम तैयार की जा सके। यह इस बारे में नहीं है कि हमने किन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। हमें वास्तविकता को देखना होगा। जिन लड़कियों को बाहर किया गया, वे बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं। मुझे लगता है कि नई लड़कियों को टीम में शामिल करके हमने सही कदम उठाया।'
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वहाब रियाज का बड़बोलापन - फोटो : Asian Cricket Council/IANS
अब हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ मुकाबला
भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान के सामने अब ग्रुप चरण में बने रहने की चुनौती है। उसके खाते में दो अंक हैं और वह बाहर होने की कगार पर है। टीम सोमवार को हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। रियाज ने साफ किया है कि टीम भारत के खिलाफ हुई गलतियों से सीखकर अगले मुकाबले में वापसी करना चाहती है।
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