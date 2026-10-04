टीम इंडिया: क्या संन्यास के समय उम्र से ज्यादा होंगे रोहित के वनडे शतक? सुनील गावस्कर ने जताई खास ख्वाहिश

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गावस्कर ने जियोस्टार से कहा, 'रोहित के 92 रन पर आउट होने से मैं इसलिए निराश था, क्योंकि वह शतक नहीं बना पाए। हो सकता है कि वह आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दें। उस खास समय पर, जब वह संन्यास लेने का फैसला करेंगे, तो निजी तौर पर मैं चाहूंगा कि रोहित के वनडे शतकों की संख्या उनकी उम्र से ज्यादा हो। अगर वह तीसरे वनडे में शतक बना लेते, तो वह अपने 36वें शतक के साथ उस उपलब्धि को हासिल करने के और करीब पहुंच जाते।'उन्होंने कहा, 'किसी खिलाड़ी के शतकों की संख्या उसके रिटायरमेंट की उम्र से ज्यादा हो, तो यह दिखाता है कि उसका करियर कैसा रहा है और उसने इतने वर्षों तक किस स्तर को बनाए रखा है। मैं सच में चाहता हूं कि रोहित उस मुकाम तक पहुंचें। इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने आखिरी साल में, मैं अपनी उम्र के बराबर टेस्ट सेंचुरी बनाना चाहता था, और मैं तीन बार 90 से 100 के बीच आउट हुआ। अगर मैंने वे सेंचुरी बना ली होतीं, तो मेरी टेस्ट सेंचुरियों की संख्या मेरे रिटायरमेंट की उम्र, जो 38 साल थी, के बराबर होती।'गावस्कर ने कहा, 'रोहित की बैटिंग के तरीके में थोड़ा बदलाव आया है। उन्होंने 2023 वनडे विश्व कप में पहली गेंद से धमाकेदार बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, भले ही उनके जल्दी आउट होने का चांस हो। अब वह मानते हैं कि उनका विकेट कीमती है। उस 2023 वर्ल्ड कप में, उन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन वह ऐसे बैट्समैन नहीं हैं, जो सिर्फ 30-40 रन बनाएंगे। वह शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसलिए, मैं उन्हें बड़े रन बनाते हुए देखकर खुश हूं। वह इस मैच में एक शतक चूक गए। उन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था। वह यह मान रहे हैं कि एक बल्लेबाज के तौर पर उनका काम भी शतक बनाना है। अगर वह बड़ा स्कोर करते हैं, तो वह 70-80 गेंदों में सेंचुरी बना लेते हैं, जो टीम के लिए मददगार है, क्योंकि यह 50 ओवर के गेम में एक शानदार स्कोरिंग रेट है।'