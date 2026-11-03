न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कैसा होगा भारत का बैटिंग ऑर्डर?: शुभमन गिल ने बताया प्लान; शीर्ष-चार में कौन कौन?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 03 Nov 2026 11:35 AM IST
सार
शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारत के बल्लेबाजी क्रम की रणनीति बताई। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और गिल शीर्ष चार में होंगे। पांचवें और छठे नंबर पर केएल राहुल और अक्षर पटेल को परिस्थिति के अनुसार मौका मिलेगा। गिल ने हार्दिक पांड्या की वापसी और अपनी गर्दन की चोट पर भी अपडेट दिया।
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विस्तार
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम की बल्लेबाजी रणनीति का खुलासा किया है। गिल के मुताबिक, सीरीज में शीर्ष चार बल्लेबाजों का क्रम तय है और इसमें सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। वहीं, पांचवें और छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए टीम परिस्थिति के अनुसार फैसला करेगी। गिल के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर शीर्ष चार में शामिल होंगे। कप्तान ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बीच के क्रम में भेजा जा सकता है।
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पांचवें-छठे नंबर पर रणनीति
पहले वनडे से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, 'पांचवें और छठे नंबर के लिए हमारा रुख लचीला रहेगा। शीर्ष चार बल्लेबाज तय हैं और सभी दाएं हाथ के हैं। अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत होगी तो अक्षर भाई बल्लेबाजी के लिए ऊपर आएंगे। मैच की परिस्थिति के हिसाब से केएल भाई भी ऊपर जा सकते हैं।' इस तरह केएल राहुल और अक्षर पटेल को मध्यक्रम में अलग-अलग भूमिकाएं मिल सकती हैं। टीम का मकसद मैच की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना होगा।
पहले वनडे से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, 'पांचवें और छठे नंबर के लिए हमारा रुख लचीला रहेगा। शीर्ष चार बल्लेबाज तय हैं और सभी दाएं हाथ के हैं। अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत होगी तो अक्षर भाई बल्लेबाजी के लिए ऊपर आएंगे। मैच की परिस्थिति के हिसाब से केएल भाई भी ऊपर जा सकते हैं।' इस तरह केएल राहुल और अक्षर पटेल को मध्यक्रम में अलग-अलग भूमिकाएं मिल सकती हैं। टीम का मकसद मैच की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना होगा।
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गर्दन की चोट को लेकर गिल ने दिया अपडेट
गिल ने अपनी गर्दन की चोट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अब उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है। पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन उन्हें गर्दन में चोट लगी थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और एक दिन निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई थी।
गिल ने कहा, 'कोई परेशानी नहीं है। मैंने करीब डेढ़ घंटे तक बल्लेबाजी की और बिना किसी दिक्कत के फील्डिंग भी किया। सब ठीक है।' गिल इस वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके बाद वह इस महीने के अंत में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी के लिए टीम से अलग हो जाएंगे।
गिल ने अपनी गर्दन की चोट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अब उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है। पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन उन्हें गर्दन में चोट लगी थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और एक दिन निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई थी।
गिल ने कहा, 'कोई परेशानी नहीं है। मैंने करीब डेढ़ घंटे तक बल्लेबाजी की और बिना किसी दिक्कत के फील्डिंग भी किया। सब ठीक है।' गिल इस वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके बाद वह इस महीने के अंत में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी के लिए टीम से अलग हो जाएंगे।