न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कैसा होगा भारत का बैटिंग ऑर्डर?: शुभमन गिल ने बताया प्लान; शीर्ष-चार में कौन कौन?

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भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम की बल्लेबाजी रणनीति का खुलासा किया है। गिल के मुताबिक, सीरीज में शीर्ष चार बल्लेबाजों का क्रम तय है और इसमें सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। वहीं, पांचवें और छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए टीम परिस्थिति के अनुसार फैसला करेगी। गिल के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर शीर्ष चार में शामिल होंगे। कप्तान ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बीच के क्रम में भेजा जा सकता है। विज्ञापन

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पांचवें-छठे नंबर पर रणनीति

पहले वनडे से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, 'पांचवें और छठे नंबर के लिए हमारा रुख लचीला रहेगा। शीर्ष चार बल्लेबाज तय हैं और सभी दाएं हाथ के हैं। अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत होगी तो अक्षर भाई बल्लेबाजी के लिए ऊपर आएंगे। मैच की परिस्थिति के हिसाब से केएल भाई भी ऊपर जा सकते हैं।' इस तरह केएल राहुल और अक्षर पटेल को मध्यक्रम में अलग-अलग भूमिकाएं मिल सकती हैं। टीम का मकसद मैच की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना होगा।

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