भारत vs न्यूजीलैंड: गुरनूर बराड़ का सुपरमैन अवतार, एक हाथ से लपका ऐसा कैच कि देखते रह गए खिलाड़ी; देखें वीडियो

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में गुरनूर बराड़ ने ऐसा कैच लपका, जिससे न सिर्फ खुद वो, बल्कि साथी खिलाड़ी भी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर एक हाथ से टॉम लाथम का शानदार कैच लपका। इसके बाद उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ इसकी खुशी भी मनाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है...

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला फिलहाल ऑकलैंड के ईडन पार्क में जारी है। टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जीता और उन्होंने न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम की शुरुआत खराब रही और 73 रन तक न्यूजीलैंड ने विल यंग, हेनरी निकोल्स और टिम साइफर्ट के विकेट गंवा दिए थे।



न्यूजीलैंड को 18वें ओवर में 85 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा। गुरनूर ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ गेंद डाली, जिस पर लाथम ने संभलकर ऑन ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मुंह लेकर गेंदबाज के बाईं ओर हवा में चली गई। इसके बाद गुरनूर ने गजब का रिफ्लेक्स दिखाते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ही गेंद को लपक लिया।