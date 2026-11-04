भारत vs न्यूजीलैंड: गुरनूर बराड़ का सुपरमैन अवतार, एक हाथ से लपका ऐसा कैच कि देखते रह गए खिलाड़ी; देखें वीडियो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 04 Nov 2026 10:09 AM IST
सार
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में गुरनूर बराड़ ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसे देखकर मैदान पर मौजूद खिलाड़ी भी हैरान रह गए। अपनी ही गेंद पर उन्होंने एक हाथ से ऐसा कैच लपका कि बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा। आखिर कैसे गुरनूर ने हवा में गेंद को लपककर सबको चौंका दिया?
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विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में गुरनूर बराड़ ने ऐसा कैच लपका, जिससे न सिर्फ खुद वो, बल्कि साथी खिलाड़ी भी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर एक हाथ से टॉम लाथम का शानदार कैच लपका। इसके बाद उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ इसकी खुशी भी मनाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है...
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला फिलहाल ऑकलैंड के ईडन पार्क में जारी है। टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जीता और उन्होंने न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम की शुरुआत खराब रही और 73 रन तक न्यूजीलैंड ने विल यंग, हेनरी निकोल्स और टिम साइफर्ट के विकेट गंवा दिए थे।
न्यूजीलैंड को 18वें ओवर में 85 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा। गुरनूर ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ गेंद डाली, जिस पर लाथम ने संभलकर ऑन ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मुंह लेकर गेंदबाज के बाईं ओर हवा में चली गई। इसके बाद गुरनूर ने गजब का रिफ्लेक्स दिखाते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ही गेंद को लपक लिया।
न्यूजीलैंड को 18वें ओवर में 85 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा। गुरनूर ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ गेंद डाली, जिस पर लाथम ने संभलकर ऑन ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मुंह लेकर गेंदबाज के बाईं ओर हवा में चली गई। इसके बाद गुरनूर ने गजब का रिफ्लेक्स दिखाते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ही गेंद को लपक लिया।
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खास बात यह रही कि उन्होंने अपने गैर-प्रमुख हाथ यानी बाएं हाथ से यह कैच पकड़ा। गेंद उनके हाथ में इस तरह चिपकी कि वह उसे पकड़ने के बाद हवा में उछालते हुए दोनों हाथ फैलाकर जश्न मनाने लगे। लाथम 11 गेंदों में तीन रन बनाकर आउट हुए। यह गुरनूर का मैच में दूसरा विकेट था। इससे पहले उन्होंने टिम साइफर्ट (38) को पवेलियन भेजा था। वहीं, अर्शदीप सिंह विल यंग (9) और हेनरी निकोल्स (9) को आउट कर चुके थे।
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लाथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।
@BCCI Stunner by Gurnoor Brar https://t.co/w3duUHs7n0— CricKrida (@CricketKrida) November 4, 2026
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लाथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।