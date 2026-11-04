भारत vs न्यूजीलैंड: रोहित की बिजली जैसी फुर्ती, कोहली की सुपरमैन वाली डाइव; दिग्गजों ने फील्डिंग से मचाया धमाल
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अपनी फील्डिंग से ऐसा कमाल दिखाया कि हर कोई देखता रह गया। एक ने खतरनाक बल्लेबाज को रन आउट कराया तो दूसरे ने हवा में डाइव लगाकर एक हाथ से कैच लपका। आखिर दोनों दिग्गजों ने कैसे पलट दिया मैदान का माहौल?
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्ले से नहीं, बल्कि फील्डिंग में अपना दम दिखाया है। दोनों दिग्गजों ने शानदार फील्डिंग करते हुए न्यूजीलैंड को दो बड़े झटके दिए। पहले रोहित शर्मा ने अपनी गजब की फुर्ती दिखाते हुए खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिचेल को रन आउट कराया। इसके कुछ ओवर बाद विराट कोहली ने सेकंड स्लिप में आगे की ओर डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच लपका। उनके इस कैच ने भी मैदान पर मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दोनों खिलाड़ियों की फील्डिंग ने न्यूजीलैंड की पारी को और मुश्किल में डाल दिया।
Ro-Ko got wings 🚀🔥🇮🇳 https://t.co/BRvSBOXRLa— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 4, 2026
रोहित की फुर्ती ने किया मिचेल का खेल खत्म, राहुल ने भी दिखाई तेजी
न्यूजीलैंड की पारी के 22वें ओवर की पहली गेंद पर भारत को पांचवीं सफलता मिली। अक्षर पटेल की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने लेग साइड में हल्के हाथों से फ्लिक किया और एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि, मिडविकेट पर तैनात रोहित शर्मा की नजर गेंद पर थी। उन्होंने बिना कोई देर किए तेजी से गेंद की ओर दौड़ लगाई और उसे पकड़ लिया।
इस दौरान डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच रन लेने को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी। दोनों बल्लेबाजों के बीच हां और न का फैसला होने में हुई देरी मिचेल पर भारी पड़ गई। रोहित ने तेजी से गेंद उठाई और अंडरआर्म थ्रो विकेटकीपर केएल राहुल की तरफ कर दिया। राहुल ने भी गजब की फुर्ती दिखाते हुए गेंद पकड़ी और विकेटों की गिल्लियां बिखेर दीं। इस तरह भारत को डेरिल मिचेल के रूप में एक बड़ा विकेट मिल गया।
A lightning throw towards the striker's end by @ImRo45 and @klrahul does the rest. Daryl Mitchell is run-out for 28 runs. Live - https://t.co/iZN2Y53Nur https://t.co/DJRXOfTlYK— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
FLYING RUNOUT BY ROHIT SHARMA🥵😯😯 Fitnesss Level of 39 yrs old Veteran 💪 #NZvsIND #ODI #RohitSharma https://t.co/OwsqqATXXG— 𝙉𝙖𝙥𝙤𝙡𝙚𝙤𝙣 🇮🇳 (@goatnapoleon) November 4, 2026
मिचेल 41 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। खास बात यह थी कि भारत के खिलाफ उनका हालिया रिकॉर्ड काफी शानदार रहा था। पिछली सात पारियों में उन्होंने चार शतक और दो अर्धशतक लगाए थे। ऐसे में मिचेल का विकेट भारत के लिए बेहद अहम था। उनके रन आउट होने के बाद मैदान पर मौजूद दर्शकों ने जोरदार शोर मचाकर रोहित के प्रयास का स्वागत किया। रोहित भी इस विकेट के बाद शानदार अंदाज में जश्न मनाया।
एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी रहा कि ग्लेन फिलिप्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12वीं बार रन आउट की घटना में शामिल हुए और इन 12 में से 11 मौकों पर उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे साथी खिलाड़ी को अपना विकेट गंवाना पड़ा। डेरिल मिचेल वनडे क्रिकेट में पहली बार रन आउट हुए।
RoKo in action, these youngster are showing their capabilities Brilliant Run out by Rohit Sharma Blinder catch by Virat Kohli 🤯 https://t.co/VyigDwKvSa— BackToLobby (@_backtolobby) November 4, 2026
इसके बार बारी विराट कोहली की थी। रोहित शर्मा के शानदार प्रयास के बाद कोहली ने भी अपनी फील्डिंग से सबको चौंका दिया। न्यूजीलैंड की पारी के 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर अंशुल कंबोज ने नाथन स्मिथ को पवेलियन भेजा। इस विकेट में विराट कोहली का योगदान बेहद खास रहा। अंशुल कंबोज ने फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर नाथन स्मिथ ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। हालांकि, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सेकंड स्लिप की तरफ चली गई। वहां खड़े विराट कोहली ने बिना कोई मौका गंवाए आगे की ओर डाइव लगाई और जमीन से कुछ इंच ऊपर ही एक हाथ से गेंद को लपक लिया।
Warra Catch by Kohliii saabbb 😍 Absolute stunner This is how active fielder takes catch in Slip region. Par sarrr believe me 1-2 easy catch will make someone 'Greatest Slip fielder' 😂 #NZvIND https://t.co/ZHwc9VCQMq— DSM (@imsteyn160) November 4, 2026
Another angle virat kohli Grate catch #NZvIND https://t.co/icpMyx6OUn— cricket Live (@Msdhoni1546796) November 4, 2026
Whatt A Stunning Catch by Virat Kohli 🔥... Ro-Ko on fire Today with Fielding 💥 #ViratKohli #RohitSharma #INDvsNZ https://t.co/6HujUM0G2U— 『ChandruRohit@45』 (@appu_gondhali) November 4, 2026
Eden Park erupts with the chants of Kohli, Kohli as @imVkohli takes a one handed stunner at second slip slip to dismiss Nathan Smith. Anshul Kamboj with his second wicket 👏👏 Live - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND #TeamIndia https://t.co/AqtItZknfT— BCCI (@BCCI) November 4, 2026